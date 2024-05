David Rodríguez planifica su 2024 con objetivo de marca olímpica

El atleta David Rodríguez cerró un año 2023 estupendo con muchos logros en diversas competencias de gran nivel y ya está entrenando y planificando su año calendario, donde tiene en su cabeza continuar el proceso de mejora y la ilusión de arrimarse lo más posible a la marca olímpica que le permita acceder a la gran cita internacional.

Además de quedar como el mejor argentino en la maratón de Buenos Aires 2023 (2h17m23s) también fue subcampeón argentino un mes antes con récord chubutense de Media Maratón.

Gran 2023, por otro buen año

“Cerramos con esos logros en el 2023 y fue muy importante. Mucho incentivo para mi carrera y este 2024 que será la antesala de los Juegos Olímpicos. Mi idea es buscar la mínima o acercarme a la mínima marca para los Juegos Olímpicos. Estamos trabajando en eso, haciendo una preparación larga acá en Comodoro a las órdenes de mi entrenador Javier Carriqueo y sumamos al equipo a un profe, así que estoy con todas las ganas de comenzar bien este 2024 y poder realizar una buena maratón”, comentó David Rodríguez.

“El objetivo grande y ambicioso es quedar lo más cerca del registro olímpico que son 2h08m30s en la distancia de 42K. Todo tiene su preparación, lleva sus años, más en un deporte como el atletismo y estamos preparándonos conscientes que si las cosas no salen, al ser un trabajo tan duro, una prueba tan exigente, sabemos que habrá cuatro años para intentar lograrlo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”, explicó el atleta.

“Proyectamos un año y un objetivo a corto plazo, también con un objetivo a largo plazo, pero sin desestimar las cosas buenas que me van pasando. Gracias al resultado en Buenos Aires he tenido la oportunidad de ser invitado a la Maratón de Venezuela dentro de un mes. Estaremos allí participando y haciéndonos cargo de esa hermosa invitación. Sabemos del compromiso, estamos a la altura y disfrutándolo, porque estas cosas siempre las soñé, y que me estén pasando ahora es muy importante”, señaló Rodríguez.

La marca olímpica es el objetivo a corto plazo, y también el atleta esquelense radicado hace muchos años en Comodoro Rivadavia siempre está abierto a estar presente en eventos en Buenos Aires. “Son una vidriera para estar en la elite a nivel nacional y sudamericano. Sabemos que hay mucho por hacer así que para eso estamos entrenando”, agregó.

“Estoy como siempre, muy agradecido a Comodoro Deportes que me ayudó mucho el año pasado, estuvo presente en todos los objetivos que nos planteamos y cumplimos. Esperamos este año poder sumarlos también en el equipo. Y a toda la gente que siempre acompaña, principalmente a la familia, mi señora, mis hijos, que siempre están bancando. Agradecido a la gente de Kasike, mis grupos de entrenamiento, Team Fénix, Team Zenith, a mis amigos que estuvieron como Horacio Sturzenbaum, Hernán Martínez, Hugo Berra. Se viene un año largo de trabajo y estamos preparados para correr, darle vida al atletismo y buscar estar en los primeros planos”, cerró David Rodríguez.