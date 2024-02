Daniel Murphy: “No está resuelto si inician o no las clases”

Durante el cierre de la semana pasada el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo que el inicio del ciclo lectivo para el próximo 4 de marzo está garantizado y que más allá de las dificultades económicas que atraviesa todo el país se logró que los alumnos puedan estar en las aulas. Sin embargo, en las últimas horas el secretario general de la ATECH, Daniel Murphy, indicó que “no está resuelto” el tema.

“Es una apreciación personal del señor Gobernador. No es lo que nosotros resolvamos, eso no está en nuestras manos. La decisión de hacer o no paro es del conjunto de los trabajadores”, dijo el dirigente gremial.

Por otro lado, resaltó que “la conducción de ATECH va a hacer lo que diga la mayoría. Puede haber o no un paro el próximo 4. Entendemos que hay razones para iniciar con la medida y también entiendo que hay compañeros y compañeras que nos dicen que no quieren parar ya que indican que hubo una propuesta salarial que no es despreciable, que hay diálogo y que no quieren empezar el año con medidas de fuerza. Hay posiciones diferentes y esto se analizará en las próximas horas”.

“Cuando tengamos la decisión se la comunicaremos al gobierno. Las escuelas todavía tienen serias falencias y a medida que pasen los días se van a ir notando más”, declaró a Murphy.

Por último, resaltó que la provincia “tiene recursos suficientes para realizar un aumento aún mayor. Hoy el salario docente es miserable y el Gobierno lo reconoce, por eso creemos que tienen que hacer algo distinto. No puede seguir una política de ir mejorando de a poquito y en algún momento alcanzar la inflación”.