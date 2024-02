Crecen las reacciones por la vuelta de las corridas de toros

Defensores de los derechos de los animales se reunieron en la Ciudad de México para expresar su oposición al regreso de las corridas de toros a la capital, instando al cese del maltrato animal en estos eventos.

La tauromaquia, arraigada en México desde el siglo XVI, enfrentó un declive debido al creciente activismo por los derechos de los animales, disputas legales y una disminución en su popularidad en años recientes.

Con consignas como “la tortura no es arte, no es cultura” y “toros sí, tauromaquia no”, los manifestantes se congregaron cerca de la Plaza de México antes del inicio de la primera corrida de toros en más de un año y medio en la ciudad. Una de las manifestantes, destacó: “Para nosotros, matar no tiene cultura ni justificación”.

Regreso sangriento

La Plaza de México, considerada el recinto taurino más grande del mundo, reanudó las corridas después de que la Suprema Corte autorizara su regreso en diciembre pasado, tras una suspensión desde 2022 como medida cautelar.

Jerónimo Sánchez, director general de la entidad organizadora de la protesta, Animal Heroes, indicó que están a la espera de la resolución de un juicio de amparo sobre el tema y que seguirán buscando vías legales para detener las corridas de toros, incluso si el resultado no les es favorable.

Finalmente, criticó la excepción que se otorga a la tauromaquia en las leyes de protección animal, señalando que se protege a todos los animales excepto a los toros de corrida.