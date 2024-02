Conflicto en el STIA: Autoconvocados marcharon hasta la Secretaría de Trabajo

En la mañana de este jueves, afiliados al Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) realizaron una marcha pacífica por el centro de Puerto Madryn y luego se dirigieron hasta las puertas de la Secretaría de Trabajo donde entregaron un petitorio para que el gremio tenga elecciones.

El miércoles, referentes de los trabajadores autoconvocados indicaron a El Diario Web que se sentían abandonados por la conducción del sindicato y que las autoridades están desaparecidas hace más de 20 días.

En la manifestación que congregó a un buen número de trabajadores descontentos con la conducción que lleva adelante Luis Nuñez, se oberservar vecinos de Madryn, Rawson y Trelew.

Una vez llegados a la sede de la cartera laboral, los manifestantes fueron recibidos por el abogado Darío Panguie quien les recibió el petitorio y les explicó que el llamado a elecciones es un acto interno que debe discutirse en el seno de la organización y dentro de un marco legal.

Por ello, los autoconvocados continúan juntando firmas para que el STIA tenga elecciones internas y se vuelva a poner a consideración quién debe representar a los trabajadores en la provincia.

Según indica el estatuto interno, al menos el 10% del padrón debe estar de acuerdo con el llamado a elecciones para que se pueda avanzar con dicha iniciativa. Asimismo, una vez recolectadas las firmas necesarias de los afiliados, se debe llamar al proceso en 90 días.

“Nos falta un poquito de gente para llegar con lo que se necesita. Vamos a seguir los pasos legales para tener elecciones y un sindicato que represente a los compañeros trabajadores. Queremos que se escuche la voz de todos”, dijo Walter Agüero.

“Acá no se trata de ver quién la tiene más larga. Acá estamos luchando por el bien del trabajador y para no seguir atravesando esta situación que nos toca vivir ahora donde hay gente que no tiene trabajo a raíz de una medida que tomo la actual conducción”, dijo.