¿Como perjudica el cigarrillo a la salud reproductiva?

Un estudio científico de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) analizó el efecto de la contaminación de cadmio en próstata. Se descubrió que el elemento químico altera las células e impide la reproducción. La investigación, dirigida por la doctora Silvina Álvarez, determinó que este metal pesado afecta a las células produciendo apoptosis, que es un tipo de muerte celular programada.

Debido a que se conoce la contaminación con cadmio y sus efectos en la salud, la doctora en Bioquímica y Licenciada en Biología Molecular decidió investigar qué pasaba a nivel de sistema reproductivo. Su investigación se concentró en estudiar la próstata, órgano que colabora en la formación del semen. Si bien los testículos producen los espermatozoides, la vesícula seminal y la próstata colaboran para hacer funcionales a los espermatozoides.

Los estudios se realizaron en un modelo animal cuya fuente de hidratación fue agua contaminada con cadmio. Este consumo ocasionó un tejido deforme de las células. Si bien no produjo la muerte del animal y ninguna enfermedad cancerígena, a nivel histológico (estructura) era totalmente anormal.

Las células de la próstata son altas debido a su continua producción de sustancias. En las células estudiadas por la doctora Álvarez se veían “chatas”, con un tejido deforme. “Los tejidos de próstata por dentro tienen como unas ondulaciones generadas por las mismas células y hay una zona donde ellas van volcando su producto (…) acá no pasaba esto, no tenían esas ondulaciones, eran como unas células chatas y bajas. Notábamos que no era funcional”, explicó a Argentina Investiga.

Para corroborar eso que se observaba en el microscopio se realizaron unos marcadores genéticos que detectan la apoptosis, que es una muerte programada de la célula. “Hicimos estos marcadores y efectivamente nos dieron elevados, es decir, que las células se estaban muriendo” dijo. Esto llevó también a estudiar qué pasaba en los testículos, “los resultados fueron los mismos; un testículo poco funcional”, remarcó.



El impacto

Los estudios concluyeron que a nivel animal esta contaminación con cadmio ocasionaría un gran impacto ecológico debido a que los animales no se podrían reproducir. “A nivel de ser humano no hemos realizado estudios pero calculamos que también”. Añadió que en Asia es donde se presenta el mayor número de personas contaminadas con cadmio, debido a la producción de arrozales y el uso de aguas contaminadas para cultivar.

En los países asiáticos prevalecen las investigaciones a nivel óseo y renal, ya que el riñón es el único órgano que trata de eliminar el cadmio hasta que colapsa y muchas personas mueren por falla renal. “Nosotros fuimos los primeros en trabajar en próstata y nos han solicitado nuestras publicaciones”, contó.

El cigarrillo

Más allá de que se ha detectado cadmio en diversos elementos cotidianos, este metal pesado está en el cigarrillo. Fumar es una práctica habitual de muchas personas y sus efectos son severos. “El cadmio no se puede eliminar del organismo tan fácilmente, es acumulativo”. La profesional explicó que existen alternativas para prevenir la contaminación (por ejemplo: el uso de guantes y barbijos para personas que manipulan pinturas, fotocopiadoras y toners) y evitar riesgos, pero el cigarrillo es por consumo y para evitarlo las personas deberían dejar de fumar.

Una dieta antioxidante

Uno de los elementos que comenzó a estudiarse para contribuir a paliar las consecuencias del estrés oxidativo que produce el cadmio fue la soja. Consumir una dieta más rica en soja u otras sustancias antioxidantes ayudarían. “Como el cadmio genera sustancias tóxicas para las células, si consumimos un antioxidante va a disminuir su nivel y proteger más las células”, explicó. (Fuente: UNSL)