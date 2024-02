Animalito e’ dios

Una especie de hormiga invasora, diminuta y aparentemente inocua, está cambiando la cubierta arbórea en África Oriental, lo que modifica el comportamiento de los leones. “Estos pequeños invasores están tirando crípticamente de los lazos que unen un ecosistema africano, determinando quién es devorado y dónde”, explica en un comunicado Todd Palmer, ecólogo y profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Florida.

El estudio, que abarca investigaciones de más de tres décadas y se publica ahora en ‘Science’, incluyó una combinación de cámaras trampa ocultas, leones con collares rastreados por satélites y modelos estadísticos. Ilustra la compleja red de interacciones entre hormigas, árboles, elefantes, leones, cebras y búfalos.

La perturbación comienza en las acacias de Ol Pejeta Nature Conservancy, un área de vida silvestre africana en el centro de Kenia. Históricamente, los árboles están protegidos de los animales que comen hojas por una especie de hormiga que anida en las bulbosas espinas de los árboles. A cambio de su hogar, las hormigas defienden ferozmente los árboles de gigantescos herbívoros, como elefantes, jirafas y otros herbívoros, un acuerdo que los ecologistas llaman mutualismo.

En estudios publicados a principios de la década de 2000, Palmer comenzó a desentrañar las complejidades de esta agradable relación en África Oriental entre especies vegetales y animales.

“Para nuestra sorpresa, descubrimos que estas pequeñas hormigas sirven como defensores increíblemente fuertes y esencialmente estabilizaban la cubierta arbórea en estos paisajes, haciendo posible que las acacias persistieran en un lugar con tantos grandes mamíferos herbívoros”. dijo Palmer.

Cómo se modificó el comportamiento de los leones

Sin embargo, en el último estudio, los científicos dicen que la llegada de un insecto invasor conocido como hormiga “cabezona” (Pheidole megacephala) está desencadenando una cadena de eventos que ha resultado en un cambio en el comportamiento depredador-presa que puede poner en peligro aún más poblaciones de leones, una especie que ya está al borde del peligro de extinción.

Las hormigas cabezonas son pequeñas pero voraces cazadoras de insectos, destruyen colonias de hormigas protectoras de los árboles pero no defienden los árboles de los animales más grandes. Tras perder a sus guardaespaldas, las acacias están siendo arrasadas por los elefantes.

Los leones, que son depredadores de emboscada, dependen de la cubierta de los árboles para acechar y esconderse antes de abalanzarse sobre las cebras. Una menor cobertura de árboles significa que los leones no tienen tanto éxito a la hora de tender emboscadas a sus presas.

“A menudo, descubrimos que son las pequeñas cosas las que gobiernan el mundo”, dijo Palmer. “Estas pequeñas hormigas invasoras aparecieron hace quizás 15 años y ninguno de nosotros se dio cuenta porque no son agresivas con los bichos grandes, incluidas las personas. Ahora vemos que están transformando paisajes de maneras muy sutiles pero con efectos devastadores”.

Para sacar lo mejor de una mala situación, los leones están dirigiendo su atención a los búfalos, dijo Palmer. Sin embargo, los búfalos son más grandes que las cebras y pasan el rato en grupos, lo que los convierte en presas mucho más formidables.

“La naturaleza es inteligente y criaturas como los leones tienden a encontrar soluciones a los problemas que enfrentan”, dijo, “pero todavía no sabemos qué podría resultar de este profundo cambio en la estrategia de caza de los leones. Estamos muy interesados en siguiendo esta historia.”

El trabajo de campo en Kenia fue dirigido por el candidato a doctorado y científico keniano de la Universidad de Wyoming, Douglas Kamaru. Palmer, junto con Jake Goheen, de la Universidad de Wyoming, y Corinna Riginos, de The Nature Conservancy, fueron los investigadores co-principales. Además de estudiar el fenómeno, los investigadores dicen que también están interesados en encontrar soluciones para detener la pérdida de cobertura arbórea en estos paisajes icónicos.

“Estas hormigas están en todas partes, especialmente en los trópicos y subtrópicos. Puedes encontrarlas en tu patio trasero en Florida, y son las personas las que las mueven”, dijo Palmer. “Estamos trabajando con administradores de tierras para investigar intervenciones, incluido el cercado temporal de grandes herbívoros, para minimizar el impacto de las hormigas invasoras en las poblaciones de árboles”.

A medida que la ciencia continúa avanzando hacia tecnologías altamente avanzadas como la recopilación de datos impulsada por IA, Palmer dijo que el enfoque persistente de su grupo en la vida silvestre de Kenia ha involucrado métodos tradicionales durante varias décadas, lo que demuestra el poder de permanencia de la investigación sobre el terreno.

“Hay muchas herramientas nuevas que involucran enfoques de big data e inteligencia artificial disponibles hoy en día”, dijo, “pero este estudio nació de conducir Land Rovers en el barro durante 30 años”.