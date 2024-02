AC/DC regresa a los escenarios con nuevo bajista

A ocho años de su última gira, el tour «Rock or Bust» que se llevó a cabo entre 2015 y 2016; el grupo australiano AC/DC anunció en sus redes sociales una serie de presentaciones en Europa que devolverá a la legendaria banda a los escenarios, con una formación en la que solo estarán presentes el líder y fundador guitarrista Angus Young y el cantante Brian Johnson de sus miembros históricos.

El primer tramo de la gira se pondrá en marcha el 17 de mayo próximo, se extenderá hasta el 17 de agosto, e incluirá diversas ciudades de Alemania, Italia, España, Países Bajos, Austria, Suiza, Reino Unido, Eslovaquia, Francia, Bélgica e Irlanda.

We are thrilled to finally announce the ‘POWER UP’ European Tour. Angus, Brian, Stevie, and Matt will be joined by Chris Chaney to carry the torch for Cliff. (1/2) pic.twitter.com/VTVMKdweNX

— AC/DC (@acdc) February 12, 2024