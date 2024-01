Sospechan de un caso positivo de dengue en Neuquén

El Ministerio de Salud informa que una persona con síntomas compatibles con dengue, sin confirmación aún por laboratorio, concurrió con síndrome febril a un nosocomio de la Ciudad de Neuquén.

Cabe aclarar que. al igual que los casos sospechosos ya informados, la persona cuenta con nexo epidemiológico fuera de la provincia (antecedente de viaje a zona endémica con circulación viral sostenida) y se encuentra cursando los síntomas de manera ambulatoria, en buen estado general de salud, cumpliendo con todas las medidas del caso.

Recomendaciones

Se recuerda a la población que el dengue es una enfermedad viral que se transmite por la picadura de mosquitos infectados y no se contagia de persona a persona. Si bien el mosquito del dengue mostró que puede reproducirse en la ciudad de Neuquén, aún no puede asegurarse que esté establecido. Por ello, evitar los criaderos de mosquitos es fundamental para que el mismo no se desarrolle en nuestras casas.

Algunos sitios que le sirven como criadero son: bebederos de animales sin limpieza o renovación del agua, floreros, canaletas tapadas con agua estancada, lonas que se colocan debajo de las piletas de lona, tanques de agua sin tapa, entre otros.