Rigen alertas amarillas por viento en Río Negro y Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana un alerta de nivel amarillo por tormentas con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora (km/h) para sectores de Corrientes y Misiones, a la vez que rige otro alerta amarillo por vientos para las costas marítimas de Río Negro y Chubut.

En el norte del país se encontraba bajo alerta por tormentas localidades del norte y este de Corrientes, como General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó y San Miguel.

El alerta también se extendía a gran parte de Misiones, con excepción del extremo norte, y afectaba a la ciudad de Posadas, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá y San Javier, entre otras.

Entre la mañana y la tarde estas zonas tendrán lluvias y tormentas, algunas fuertes, y estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas intensas de hasta 90 km/h.

Además, el SMN pronosticó que se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros (mm), pudiendo ser superados en forma puntual.

Para la población de estas dos provincias, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Por otro lado, el organismo nacional emitió un alerta amarillo por viento para las costas marítimas de Río Negro y Chubut, donde se esperan vientos entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Entre las recomendaciones, el SMN pidió evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse al tanto de las informaciones oficiales; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El nivel amarillo implica «fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas», explicó el SMN.