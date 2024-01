Murphy: «Un salario de 300 mil pesos está muy por debajo de las necesidades»

El secretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh), Daniel Murphy, reveló que el Gobierno del Chubut incumplió su compromiso de llamar a negociación paritaria durante la primera semana de este mes y dio indicios de cuánto podría llegar a pedir el sindicato en la mesa.

«Lo primero que le planteamos a Ignacio Torres, como gobernador electo, fue que íbamos a pedir una paritaria en diciembre. Lo hicimos y se comprometieron a convocarnos para la primera semana de enero. Todavía no tenemos convocatoria«, reconoció, consultado por El Diario Web.

El dirigente sindical lamentó la situación económica de los trabajadores del sector: «No se puede seguir sosteniendo esta situación salarial, con sueldos que son los más bajos del país en cuanto a docencia. Ningún salario docente es suficiente, no alcanzan los mínimos costos que tiene que afrontar una familia. Eso repercute en las familias pero también en el sistema educativo».

Si bien Murphy prefiere no hablar de números hasta no haber debatido con los afiliados en las escuelas, dejó entrever algunas pautas. «Hoy estamos reclamando un salario acorde al costo de vida. El reclamo que habíamos hecho en su momento, de un salario inicial de 300 mil pesos, ha quedado muy por debajo de las necesidades. Hoy el salario docente no llega a 200 mil pesos en Chubut, ni siquiera en la zona sur. Tampoco se viene cobrando el fondo compensador», dijo.

Sin embargo, no solo preocupa lo salarial en el sector. Además de la situación económica, el año pasado generó un importante desgaste y el sindicalista hizo foco en el estado de ánimo de los docentes. «El 2023 se terminó con mucha preocupación, enojo, stress y desgaste físico y psicológico porque no se puede trabajar con edificios que no están en condiciones, con el autoritarismo del Ministerio de Educación anterior. Se tiene que revertir todo eso, para que trabajar en una escuela genere compromiso con la tarea cada día», cuestionó.