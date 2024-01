Messi, nominado a los Premios «The Best» pero no viajó a la gala de entrega

El astro argentino Lionel Messi no viajó este lunes a Londres para participar de la gala de los premios FIFA The Best, lo que se interpreta como un indicio del resultado a favor del goleador noruego Erling Haaland, quien completa la terna de la categoría «Mejor Jugador 2023» junto al francés Kylian Mbappé.

El capitán del seleccionado argentino, titular de ese galardón, se quedó en Estados Unidos para seguir con la pretemporada de Inter Miami, cuyo plantel regresó de sus vacaciones el sábado con vistas al inicio de la temporada oficial en febrero.

Entre Messi, Haaland y Mbappé se disputan ser «The Best»

Medios periodísticos británicos y cadenas televisivas internacionales con corresponsales en Londres aseguraron que el astro argentino Lionel Messi, no estará en la ceremonia prevista desde las 16:30 en el auditorio Eventim Apollo de esa ciudad.

Messi, de 36 años, dos veces ganador del premio otorgado por la FIFA, quedó en desventaja ante el favoritismo de Haaland, campeón de todo en su primera temporada con Manchester City. El noruego ganó el triplete (Premier League, Liga de Campeones de Europa y FA Cup), además de la Supercopa de Europa.

Fue el goleador de la Premier con 36 tantos (récord) y el máximo artillero de la «Champions» con 12 en el mismo período que resultó elegido el jugador del año en Inglaterra y en Europa por la UEFA.

Los premios FIFA The Best 2023 corresponden el período deportivo delimitado entre el 19 de diciembre de 2022, día posterior a la final del Mundial de Qatar, y el 20 de agosto del año pasado. En ese segmento, Messi ganó la Ligue 1 de Francia con París Saint-Germain, la Leagues Cup con Inter Miami y superó la barrera de los 100 goles con el seleccionado argentino, un récord por nadie alcanzado en la historia de la AFA.

El astro rosarino tiene grandes chances de quedar en el equipo XI Mundial FIFA/FIFPro, lo que engrosaría su récord como jugador con más apariciones (16) en esa formación idea de cada año.