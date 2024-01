Llegó a Madryn el crucero de los swingers y el escándalo

Arribó este martes 9, al muelle Piedra Buena de Puerto Madryn, el buque que está dando que hablar a todo el mundo de los cruceros. Se trata de Serenade of the Seas, con 1588 pasajeros y 830 tripulantes.

Por primer vez en la ciudad del Golfo, este buque de 292 metros de eslora, trae también una serie de escándalos que están dando la vuelta al mundo. Según consignaron en el diario La Nación, a través de redes sociales, sus pasajeros, muchos de ellos “swingers”, cuentan las dificultades de vivir a bordo, como ser problemas en el visado, recursos que escasean, inundaciones y hasta un peligro inminente.

De la fantasía a la pesadilla

El crucero de la empresa Royal Caribbean partió desde Miami, pero apenas unas semanas de comenzada la travesía habrían empezado los problemas. A través de X (ex Twitter), los pasajeros se quejan de que los camarotes son muy pequeños y que las duchas apenas tienen espacio para moverse.

Por otra parte, están los que compraron el recorrido de nueve meses, y los que accedieron a dos meses más cuando las ventas no cerraban el cupo completo. Generándose lo que en las redes llamaron “dos tribus”. Por un lado, quienes tienen un viaje corto, es decir, de no más de dos meses, que aseguran no ser convocados para todas las actividades y sufrir “diferencias de trato” por el personal del crucero y, por el otro, los que tienen el paquete completo y estarían “creando su propio grupo, ignorando al resto”.

Swingers a bordo

Más allá de eso, la vida normal en el crucero empezó a tener algunas historias llamativas que generaron revuelo en redes. “Una señora hizo un room tour (una guía por su camarote) y la gente se puso como loca porque encontraron su puerta decorada con un [ananá] que, según algunos, es señal de que son swingers”, relató una joven en X.

“La señora aclaró que ella no es swinger, pero que encontró la señal en otras puertas del crucero”, completó más tarde.

También hubo tiempo para disputas matrimoniales, como el caso de una pareja que según los testimonios en las redes se peleó a los gritos en el sector de lavandería y reconoció no saber cómo iban a “aguantar juntos nueve meses”. El divorcio sería un hecho al regreso.

Tormenta e inundación

Pero el verdadero problema empezó tras una tormenta. La embarcación debió atravesar una zona de altamar con fuertes lluvias y el agua ingresó dentro del crucero, generó inundaciones en algunos sectores y dejó sin funcionamiento a los ascensores internos.

Si bien los problemas parecen haberse resuelto, el miedo de los pasajeros es que, en unos días, atravesarán la zona del Pasaje de Drake, área marítima que separa a América del Sur y la Antártida. Ese paso es conocido por ser uno de los más riesgosos del mundo y, dada la situación ocurrida en altamar, algunos viajeros mostraron su temor por lo que pueda ocurrirle al barco al atravesar el área.

Sin alcohol

Siempre según los reclamos en las redes, luego de la parada en Buenos Aires y en Puerto Madryn, comenzó el desabastecimiento de alcohol. Todos los pasajeros tienen “acceso ilimitado a la barra”, pero las cantidades no habrían sido suficientes, según los testimonios de pasajeros. Durante varios días se aplicó una suerte de “ley seca”, donde no se permitió el acceso al alcohol hasta que las autoridades del crucero salieron a la compra de vino argentino y uruguayo para servir en las cenas.

Otro factor que generó problemas en las últimas horas fue la dificultad para comunicarse entre pasajeros y tripulación a tal punto que se contrataron traductores para que hagan de intérpretes en vivo. A su vez, algunas personas tuvieron trabas en el visado, algo que no les permitía circular en algunos de los países visitados y a visitar, pero cuentan que ese problema ya fue resuelto por Royal Caribbean.

Las historias que giran alrededor del Serenade no tienen previsto terminar en el corto plazo. Apenas llevan unas semanas de recorrido y cuando se alejen de América del Sur comenzará la travesía con más días en altamar, algo que impedirá el acceso a tierra y la distancia de los problemas por varias jornadas.