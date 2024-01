Llega una nueva edición de “La Noche de los Museos”

Este jueves 25 de enero de 19 a 22 horas, se llevará a cabo en Puerto Madryn una nueva edición de “La Noche de los Museos”. En esta oportunidad, cada espacio abrirá sus puertas, en algunos casos de manera gratuita, para que residentes y turistas puedan disfrutar de los recorridos nocturnos.

Cabe destacar que este evento no tiene formato de tour con un circuito predeterminado. De este modo, las personas interesadas podrán acercarse al sitio que deseen y visitarlos en el orden que prefieran.

Por último, se ofrecerá un transporte para aquellas personas que no cuenten con movilidad propia. Vale aclarar que no tendrá carácter de recorrido guiado, sino que será exclusivamente para facilitar el traslado de quienes tengan dificultad de hacerlo. Por tal motivo, se solicita que se utilice este medio sólo en caso de necesidad. Este transporte partirá de la puerta del MuMA a las 19 horas puntualmente y sólo hará un recorrido con un tiempo de permanencia de 20 minutos en cada espacio.

Museos que participan

– Casa Toschke (Sede de la Asociación Cultural Galesa) Domecq García Norte 241

– Museo Histórico Juan Meisen Ebene. 1° de Marzo y Ciudad de Nefyn

– Casa de la Cultura. Roque Sáenz Peña 86

– Ecocentro Pampa Azul. Julio Verne 3784

– Museo Del Desembarco. Boulevard Brown 3777

– Museo Municipal de Arte. Av. Roca 444