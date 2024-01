La Renga volvió a tocar la canción preferida de Milei y le envió un mensaje al Presidente

Desde que Javier Milei empezó a utilizar la canción de La Renga “Panic show” con la letra adaptada durante su campaña política, se generó un cortocircuito con el grupo de Mataderos. En sus redes oficiales, el trío emitió un comunicado cuestionando esta medida, sin embargo el referente de La Libertad Avanza continuó utilizando el tema durante el proceso que lo llevó a ganar el balotaje en noviembre. Y con las mismas palabras de la canción inició su discurso del 10 de diciembre en el Congreso, el primero que dio como Presidente de la Nación.

Por estos días, el grupo de Mataderos se está presentando en el estadio de Racing Club de Avellaneda, donde tiene pautados cuatro conciertos en el cierre de su gira Alejado de la red. El jueves 11, en el tercero de los shows, el grupo volvió a interpretar “Panic Show”, algo que no había sucedido en los dos previos. Y luego de uno de los estribillos, el cantante Gustavo Chizzo Nápoli emitió unas palabras dedicadas al Presidente.

“Atención Javier. El León se quiere comer a la casta y resulta que están todos al lado tuyo”, vociferó el frontman, mientras la banda siguió tocando la canción ante el fervor de su público, que colmó las localidades del Cilindro de Avellaneda. El fragmento no tardó en llegar a las redes, y de momento el grupo no volvió a manifestarse al respecto.

Cabe recordar que el entonces candidato libertario había empleado por primera vez el tema en 2021, durante un acto en Parque Lezama con el que cerró la campaña electoral que lo convirtió en diputado. “Hola a todos yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta, sin entender, panic show a plena luz del día. Yo soy un rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré, toda la casta es de mi apetito”, entonó por entonces Milei ante sus seguidores, modificando la letra de acuerdo a su ideología política.

Poco tiempo después, el grupo se expresó a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram: “Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso”, expresó La Renga en el texto. “Entre nosotros existen lazos y sentimientos, no queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad”, concluyó, haciendo referencia a dos de las canciones de su discografía.

La respuesta del economista no tardó en llegar: “Ellos cantaban en los actos de Cristina y cobraron por ello. Parece que les molesta más el uso por parte de un liberal que la cuestión política y lo disfrazan con un eufemismo”, arremetió Milei al ser entrevistado en CNN Radio.

El dirigente agregó que la reacción de La Renga “es algo totalitario” ya que no ve con buenos ojos que se le prohíba a alguien cantar sus temas, aunque se trate de un enemigo. “Me parece bárbaro que los de La Renga no quieran ser mis amigos, pero no pueden censurar el uso de un determinado tema si respeta el copyright y se hacen los pagos correspondientes“, enfatizó en alusión a los cobros que recauda la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC).