Hizo disturbios en un bar y quedó detenido

Esta madrugada un joven fue detenido luego de ser protagonista de disturbios en un conocido bar de la ciudad de Esquel. Además, le secuestraron el vehículo con el cual se trasladaba.

El parte Policial indica que “al llamado del personal policial se hacen presnete en el lugar cuando visibilizan que un masculino se retiraba del mismo por tal motivo y con el solo fin de proceder a su identificación; se procede a interceptar el rodado el cual ingresa por calle Alsina para continuar por calle Sarmiento por lo cual haciendo uso de sistema sonoro y balizamiento se lo logra interceptar e identificar en calle Sarmiento y Alvear”.

“Al hacerlo descender se nota a prima facie el estado de ebriedad del mismo, debido a que no se podía mantener en pie vociferando a viva voz palabras tales “…eh loco porque me paran a mi, si yo nada que ver, a mí me pegaron dentro del argentino…” preciso instante es que el demorado empuja al Sgto Ramírez procediéndose a su correcta y rápida demora posterior traslado hacia esta unidad del orden”.

El conductor “se niega a realizar la alcoholemia labrándose acta de infracción. Rodado en cuestión es trasladado hacia el puesto municipal”.