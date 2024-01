Esto es lo que NO hay que hacer al encontrar fauna marina en las playas

Ante la aparición reiterada de fauna marina en los balnearios, sobre todo de la costa bonaerense, distintas instituciones y referentes de Chubut y la provincia de Buenos Aires, se unieron en un video para dar una serie de recomendaciones a la población.

Del video participaron (por orden de aparición) REFAUNAR Puerto Madryn, Dirección de Zoonosis de Villa Gesell, la ONG AquaMarina, Guardavidas de Mar del Plata, Fundación Mundo Marino, Fundación Ecológica Pinamar, Asociación Civil Rescate Fauna Marina Miramar y Guardaparques ANP El Doradillo, Puerto Madryn.

Entre las recomendaciones, el Lic. Víctor Fratto, coordinador de REFAUNAR, señala que “en este tipo de incidentes la vida del animal no es la única que está en riesgo, la nuestra también. Los animales no interpretan que los estamos ayudando, pueden morder, golpearnos y hasta transmitirnos alguna enfermedad”.

El biólogo y experimentado rescatista de la Fundación Mundo Marino, Lic. Sergio Rodríguez Heredia, indica qué hacer y qué no hacer ante la aparición de delfines, indicando la importancia de “mantenerlos frescos y húmedos, cubriéndolos con prendas como remeras, pareos o toallas húmedas teniendo en cuenta de no tapar el espiráculo, que es el orificio por encima de la cabeza por donde respiran. Ir mojando las prendas rociándolas con agua, no echando baldazos. Cuando lo hagas, tené cuidado de que no ingrese agua al espiráculo”.

Fernando Palavecino, Presidente de la Asociación Civil Rescate Fauna Marina Miramar, brinda una serie de recomendaciones en caso de encontrar lobos marinos, elefantes marinos o pingüinos, resaltando que es importante “mantener una distancia de al menos 15 metros del animal y procurar que el resto de la gente también lo haga. No toques al animal ni intentes regresarlo al agua, esto solo le causa estrés y el estrés puede matarlo. No intentes darle de comer ni acariciarlo. No los mojes ni cubras con abrigo”.

Tal como lo indica hacia el final, el Guardaparque Richard Rivarola del ANP El Doradillo, nuestras acciones en estos casos, algunas veces pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte del animal. Siguiendo estas recomendaciones no solo ayudamos a los rescatistas, sino quizás, hasta podemos salvar la vida del animal.