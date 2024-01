El Gobierno suspendió créditos ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes la suspensión del programa Créditos ANSES para Jubilados y pensionados.

A través de la Resolución 1/2023 y en consonancia con la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025 establecida mediante el Decreto 70, el beneficio ingresará en un estadio de revisión.

«La actual inversión en el Programa de Créditos ANSES debe ser reanalizada considerando el contexto económico del país que torna dificultoso ponderar el índice inflacionario de los próximos meses, así como la tasa de interés a aplicar dentro del mercado de préstamos personales», especificó el organismo previsional.

En la misma línea, ANSES tildó de «deseable» la parálisis de otorgamiento de los montos «como una medida preventiva en resguardo de la rentabilidad del fondo, y con el fin de privilegiar la liquidez del mismo».

Los créditos afectados

La resolución implica que los créditos afectados son aquellos otorgados a:

Programa «Argenta»: un programa que se creó en julio de 2023 y nació con el doble objetivo de acompañar las necesidades de consumo de jubilados/as y pensionados/as a través de créditos accesibles, y de reparar las inequidades en el acceso al sistema privado de créditos.

En este programa se incluía a jubilados, pensionados, titulares de AUH, AUH discapacitados, titulares de prestación no contributiva de Madres de más de 7 hijos, beneficiarios de prestaciones no contributivas por invalidez, titulares de pensión no contributiva para el adulto mayor (PUAM) y titulares de pensión no contributiva al adulto mayor. También, por último se incorpora a titulares de Asignaciones familiares (SUAF) y beneficiarios del SIPA (trabajadores en relación de dependencia) por hasta un máximo del 20% de los activos totales del FGS y a titulares de prestaciones cuya liquidación o pago se encuentre a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.