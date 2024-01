Dictaron la conciliación obligatoria entre el SUPA y las empresas en Puerto Rawson

Tras la negociación fallida entre el SUPA y las empresas, finalmente la Secretaría de Trabajo dictó la instancia de conciliación obligatoria por el plazo de 15 días hábiles, con el objetivo de reactivar la temporada provincial de langostino.

Según trascendió, el gremio habría decidido no acatar la conciliación, y desde la Flota Amarilla anticipan que no saldrán a pescar porque no hay garantías de que se descargue el langostino en Puerto Rawson.

“Ningún planteo del sindicato tuvo lógica o sustento; siguen repitiendo que tenemos que firmar lo que ellos quieren”, señaló Gustavo González, presidente de CAFACh, quien ya había manifestado más temprano en diálogo con El Diario, que en su opinión hay que desplazar a la dirigencia del SUPA.

En la resolución de la Secretaría de Trabajo, se indica que las partes deberán reanudar las actividades y tareas habituales de carga y descarga en las embarcaciones que operan desde Puerto de Rawson, como así también que dentro de los plazos legales vigentes arbitren ‘las medidas conducentes al encuentro de puntos de entendimiento para la solución del conflicto’.

Mientras dura la instancia de conciliación, «no se podrán adoptar sanciones respecto del personal involucrado en el conflicto gremial, sea una sanción disciplinaria o despido».

El martes 10 de enero a las 13:00 horas se fijó una nueva audiencia en la dependencia de la Secretaría de Trabajo en la capital provincial.