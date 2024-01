Deportivo Madryn y Guillermo Brown continúan con sus pretemporadas de cara a la Primera Nacional

Los planteles profesionales de Guillermo Brown y Deportivo Madryn, iniciaron esta semana, sus entrenamientos de pretemporada, alistándose para su participación en la Temporada 2024 del Torneo de la Primera Nacional.

En ambos casos, han sumado hasta el momento diez refuerzos. Esta semana además, se conoció el fixture y forma de disputa del certamen, que los tendrá en zonas distintas pero jugando dos duelos Interzonales por lo que volverá «el clásico» de la ciudad de Puerto Madryn.

«La Banda» y «El Aurinegro» ya piensan en la Temporada 2024

El Torneo de la Primera Nacional 2024 tendrá su inicio el 2 de febrero y tendrá a los clubes de la ciudad de Puerto Madryn, Guillermo Brown y Deportivo Madryn, como representativos locales, de Chubut y de la Patagonia en general.

Esta semana, desde el día miércoles 3 de enero, los planteles profesionales dieron inicio a sus trabajos de pretemporada, a cargo de sus respectivos cuerpos técnicos: en el caso de Guillermo Brown, con Leonardo Lemos como entrenador y en el caso del Deportivo Madryn, con Gastón Esmerado, que ya fue presentado en sus nuevas funciones a fines del 2023 e incluso, lideró dos semanas de entrenos previos al receso por las fiestas.

En cuanto a refuerzos, «la Banda», que tiene a Martin Rolle como director deportivo, no solo confirmó la continuidad de su capitán y emblema Mauro Fernández, sino también seguirán Maximiliano Luayza, Brian Álvarez, Valentino Werro, Samuel Velazquez y Santiago Velazquez; más los regresos del arquero Sebastián Giovini, el mediocampista Renso Pérez y Kevin Lencina, más los recién incorporados Hugo Sandoval (delantero), Camilo Machado (volante ofensivo), Federico Marín (volante central ex Atlanta), Cristian Gorgerino (lateral izquierdo ex Belgrano, Estudiantes de San Luis y Villa Mitre, entre otros), Mario Galeano (delantero, su último club fue Almagro), Matías Soria (arquero surgido de Godoy Cruz), Francisco Funes (volante ex Independiente de Chivilcoy) y Alan Silva (delantero procedente de San Lorenzo).

Vale estacar que la institución browniana que preside Mariano Eliceche, estima concretar la llegada de unos cinco refuerzos más.

En el caso del Deportivo Madryn, previo al receso por las Fiestas, el DT Gastón Esmerado dirigió unas dos semanas de entrenos de pretemporada, la cual se reinició este miércoles con la presencia de los diez refuerzos confirmados más la presencia de Mauro Peinipil, que regresó de su préstamo en Barracas Central y que continuaría en la institución «Aurinegra».

Las diez nuevas fichas del «Depo» son el experimentado zaguero central ex Lanús y futbol del exterior, Diego Braghieri, el delantero Diego Diellos, el mediocampista central Marcos Rivadero, Zago Zegarra ex Gimnasia de La Plata, Pablo Calderón (defensor central de 25 años, de último paso por Deportivo Morón), Jonatan Palacio (centro delantero de 22 años, con inferiores en Newell’s Old Boys y último paso por Cipolletti, que regresa a Deportivo Madryn), Marcos Benítez (mediocampista de 22 años, con pasado en Newell’s Old Boys y Barracas Central), Matías Acuña (de los primeros en ser anunciados, defensor de 30 años, de último paso por Barracas Central), Benjamín Giménez (centro delantero de 23 años, con inferiores en Argentinos Junior y de último paso por San Telmo) y el regreso de Yair Bonnin, arquero de 33 años, luego de estar a préstamo en el fútbol chileno.

En tanto, una de las bajas que sufrió «El Aurinegro» en las últimas horas, fue la salida del mediocampista Lucas Necul, que pasó al fútbol de Grecia.

El Torneo, las Zonas y los Interzonales

El Torneo de la Primera Nacional 2024 comenzará a jugarse desde el 2 de febrero y culminar los primeros dias de diciembre, jugando con 38 clubes, divididos en dos zonas (A y B) de 19 equipos, donde jugarán todos contra todos en formato ida y vuelta.

Habrá dos ascensos a la Liga Profesional de Fútbol: uno para el ganador de la final entre los punteros de cada grupo y el restante mediante el Reducido. Por otra parte, los descensos serán tres: el último equipo de cada zona, sumado al perdedor del desempate entre los anteúltimos.

La novedad de la temporada 2024 es que habrá duelos interzonales en formato ida y vuelta entre cada una de las parejas. Otro punto en el cual hubo modificaciones es que, por pedido de los clubes, se evitarán las fechas entresemana.

En este sentido, en la Zona A, estará ubicado Guillermo Brown; mientras que en la B, estará el Deportivo Madryn. Los brownianos comenzarán el certamen en condición de local, jugando ante Racing de Córdoba, en tanto que «El Depo» lo hará como visitante de Estudiantes en Rio Cuarto.

Volverá jugarse «el clásico» la ciudad de Puerto Madryn, que jugarán en la primera rueda en la fecha 15 (programación en l que quedan libres en sus respectivas zonas), mientras que por la segunda rueda, jugarán en la fecha 34.

FÚTBOL – TORNEO PRIMERA NACIONAL 2024

FIXTURE – PRIMERA RUEDA

Zona A

Fecha 1

Quilmes Vs. Temperley

Talleres (Remedios De Escalada) Vs. San Miguel

Estudiantes (Caseros) Vs. Ferro Carril Oeste

Chacarita Jrs. Vs. Dep. Maipú

San Martín (San Miguel De Tucumán) Vs. Gimnasia Y Esgrima (San Salvador De Jujuy)

Arsenal F.C. (Sarandí) Vs. Güemes (Santiago Del Estero)

San Martín (San Juan) Vs. Alvarado (Mar Del Plata)

Guillermo Brown (Puerto Madryn) Vs. Racing (Córdoba)

Agropecuario Argentino (Carlos Casares) Vs. Patronato (Paraná)

All Boys Vs. Tristán Suárez

Fecha 2

Almirante Brown Vs. Tristán Suárez

Patronato Vs. All Boys

Racing De Córdoba Vs. Agropecuario

Alvarado Vs. Guillermo Brown

Güemes (Sgo) Vs. San Martín (Sj)

Gimnasia De Jujuy Vs. Arsenal

Deportivo Maipú Vs. San Martín (T)

Ferro Vs. Chacarita

San Miguel Vs. Estudiantes (Caseros)

Quilmes Vs. Talleres (Remedios De Escalada)

Fecha 3

Talleres (Remedios De Escalada) Vs. Brown (A)

Estudiantes (Caseros) Vs. Quilmes

Chacarita Vs. San Miguel

San Martín (T) Vs. Ferro

Arsenal Vs. Deportivo Maipú

San Martín (Sj) Vs. Gimnasia De Jujuy

Guillermo Brown Vs. Güemes (Sgo)

Agropecuario Vs. Alvarado

All Boys Vs. Racing De Córdoba

Tristán Suárez Vs. Patronato

Fecha 4

Colón Vs. Patronato

Racing De Córdoba Vs. Tristán Suárez

Alvarado Vs. All Boys

Güemes (Sgo) Vs. Agropecuario

Gimnasia De Jujuy Vs. Guillermo Brown

Deportivo Maipú Vs. San Martín (Sj)

Ferro Vs. Arsenal

San Miguel Vs. San Martín (T)

Quilmes Vs. Chacarita

Talleres (Remedios De Escalada) Vs. Estudiantes (Caseros)

Fecha 5

Estudiantes (Caseros) Vs. Almagro

Chacarita Vs. Talleres (Remedios De Escalada)

San Martín (T) Vs. Quilmes

Arsenal Vs. San Miguel

San Martín (Sj) Vs. Ferro

Guillermo Brown Vs. Deportivo Maipú

Agropecuario Vs. Gimnasia De Jujuy

All Boys Vs. Güemes (Sgo)

Tristán Suárez Vs. Alvarado

Patronato Vs. Racing De Córdoba

Fecha 6

Estudiantes (Rc) Vs. Racing De Córdoba

Alvarado Vs. Patronato

Güemes (Sgo) Vs. Tristán Suárez

Gimnasia De Jujuy Vs. All Boys

Deportivo Maipú Vs. Agropecuario

Ferro Vs. Guillermo Brown

San Miguel Vs. San Martín (Sj)

Quilmes Vs. Arsenal

Talleres (Remedios De Escalada) Vs. San Martín (T)

Estudiantes (Caseros) Vs. Chacarita

Fecha 7

Chacarita Vs. Defensores De Belgrano

San Martín (T) Vs. Estudiantes (Caseros)

Arsenal Vs. Talleres (Remedios De Escalada)

San Martín (Sj) Vs. Quilmes

Guillermo Brown Vs. San Miguel

Agropecuario Vs. Ferro

All Boys Vs. Deportivo Maipú

Tristán Suárez Vs. Gimnasia De Jujuy

Patronato Vs. Güemes (Sgo)

Racing De Córdoba Vs. Alvarado

Fecha 8

Aldosivi Vs. Alvarado

Güemes (Sgo) Vs. Racing De Córdoba

Gimnasia De Jujuy Vs. Patronato

Deportivo Maipú Vs. Tristán Suárez

Ferro Vs. All Boys

San Miguel Vs. Agropecuario

Quilmes Vs. Guillermo Brown

Talleres (Remedios De Escalada) Vs. San Martín (Sj)

Estudiantes (Caseros) Vs. Arsenal

Chacarita Vs. San Martín (T)

Fecha 9

San Martín (T) Vs. Chaco For Ever

Arsenal Vs. Chacarita

San Martín (Sj) Vs. Estudiantes (Caseros)

Guillermo Brown Vs. Talleres (Remedios De Escalada)

Agropecuario Vs. Quilmes

All Boys Vs. San Miguel

Tristán Suárez Vs. Ferro

Patronato Vs. Deportivo Maipú

Racing De Córdoba Vs. Gimnasia De Jujuy

Alvarado Vs. Güemes (Sgo)

Fecha 10

Mitre (Sde) Vs. Güemes (Sgo)

Gimnasia De Jujuy Vs. Alvarado

Deportivo Maipú Vs. Racing De Córdoba

Ferro Vs. Patronato

San Miguel Vs. Tristán Suárez

Quilmes Vs. All Boys

Talleres (Remedios De Escalada) Vs. Agropecuario

Estudiantes (Caseros) Vs. Guillermo Brown

Chacarita Vs. San Martín (Sj)

San Martín (T) Vs. Arsenal

Fecha 11

Arsenal Vs. San Telmo

San Martín (Sj) Vs. San Martín (T)

Guillermo Brown Vs. Chacarita

Agropecuario Vs. Estudiantes (Caseros)

All Boys Vs. Talleres (Remedios De Escalada)

Tristán Suárez Vs. Quilmes

Patronato Vs. San Miguel

Racing De Córdoba Vs. Ferro

Alvarado Vs. Deportivo Maipú

Güemes (Sgo) Vs. Gimnasia De Jujuy

Fecha 12

Gimnasia Y Tiro Vs. Gimnasia De Jujuy

Deportivo Maipú Vs. Güemes (Sgo)

Ferro Vs. Alvarado

San Miguel Vs. Racing De Córdoba

Quilmes Vs. Patronato

Talleres (Remedios De Escalada) Vs. Tristán Suárez

Estudiantes (Caseros) Vs. All Boys

Chacarita Vs. Agropecuario

San Martín (T) Vs. Guillermo Brown

Arsenal Vs. San Martín (Sj)

Fecha 13

San Martín (Sj) Vs. Atlético Rafaela

Guillermo Brown Vs. Arsenal

Agropecuario Vs. San Martín (T)

All Boys Vs. Chacarita

Tristán Suárez Vs. Estudiantes (Caseros)

Patronato Vs. Talleres (Remedios De Escalada)

Racing De Córdoba Vs. Quilmes

Alvarado Vs. San Miguel

Güemes (Sgo) Vs. Ferro

Gimnasia De Jujuy Vs. Deportivo Maipú

Fecha 14

Gimnasia (M) Vs. Deportivo Maipú

Ferro Vs. Gimnasia De Jujuy

San Miguel Vs. Güemes (Sgo)

Quilmes Vs. Alvarado

Talleres (Remedios De Escalada) Vs. Racing De Córdoba

Estudiantes (Caseros) Vs. Patronato

Chacarita Vs. Tristán Suárez

San Martín (T) Vs. All Boys

Arsenal Vs. Agropecuario

San Martín (Sj) Vs. Guillermo Brown

Fecha 15

Guillermo Brown Vs. Deportivo Madryn

Agropecuario Vs. San Martín (Sj)

All Boys Vs. Arsenal

Tristán Suárez Vs. San Martín (T)

Patronato Vs. Chacarita

Racing De Córdoba Vs. Estudiantes (Caseros)

Alvarado Vs. Talleres (Remedios De Escalada)

Güemes (Sgo) Vs. Quilmes

Gimnasia De Jujuy Vs. San Miguel

Deportivo Maipú Vs. Ferro

Fecha 16

Nueva Chicago Vs. Ferro

San Miguel Vs. Deportivo Maipú

Quilmes Vs. Gimnasia De Jujuy

Talleres (Remedios De Escalada) Vs. Güemes (Sgo)

Estudiantes (Caseros) Vs. Alvarado

Chacarita Vs. Racing De Córdoba

San Martín (T) Vs. Patronato

Arsenal Vs. Tristán Suárez

San Martín (Sj) Vs. All Boys

Guillermo Brown Vs. Agropecuario

Fecha 17

Agropecuario Vs. Defensores Unidos

All Boys Vs. Guillermo Brown

Tristán Suárez Vs. San Martín (Sj)

Patronato Vs. Arsenal

Racing De Córdoba Vs. San Martín (T)

Alvarado Vs. Chacarita

Güemes (Sgo) Vs. Estudiantes (Caseros)

Gimnasia De Jujuy Vs. Talleres (Remedios De Escalada)

Deportivo Maipú Vs. Quilmes

Ferro Vs. San Miguel

Fecha 18

Deportivo Morón Vs. San Miguel

Quilmes Vs. Ferro

Talleres (Remedios De Escalada) Vs. Deportivo Maipú

Estudiantes (Caseros) Vs. Gimnasia De Jujuy

Chacarita Vs. Güemes (Sgo)

San Martín (T) Vs. Alvarado

Arsenal Vs. Racing De Córdoba

San Martín (Sj) Vs. Patronato

Guillermo Brown Vs. Tristán Suárez

Agropecuario Vs. All Boys

Fecha 19

All Boys Vs. Atlanta

Tristán Suárez Vs. Agropecuario

Patronato Vs. Guillermo Brown

Racing De Córdoba Vs. San Martín (Sj)

Alvarado Vs. Arsenal

Güemes (Sgo) Vs. San Martín (T)

Gimnasia De Jujuy Vs. Chacarita

Deportivo Maipú Vs. Estudiantes (Caseros)

Ferro Vs. Talleres (Remedios De Escalada)

San Miguel Vs. Quilmes

Zona B

Fecha 1

Quilmes Vs. Temperley

Dep. Morón Vs. Brown (Adrogué)

Nueva Chicago Vs. Almagro

Gimnasia Y Esgrima (Mendoza) Vs. Defensores De Belgrano (Ciudad Autónoma De Buenos Aires)

Gimnasia Y Tiro (Salta) Vs. Chaco For Ever (Resistencia)

Mitre (Santiago Del Estero) Vs. San Telmo

Aldosivi (Mar Del Plata) Vs. At. De Rafaela

Estudiantes (Río Cuarto) Vs. Dep. Madryn (Puerto Madryn)

Colón (Santa Fe) Vs. Defensores Unidos (Zárate)

Almirante Brown (San Justo) Vs. Atlanta

Fecha 2

Almirante Brown Vs. Tristán Suárez

Atlanta Vs. Colón

Defensores Unidos Vs. Estudiantes Rc

Deportivo Madryn Vs. Aldosivi

Atlético Rafaela Vs. Mitre (Sgo)

San Telmo Vs. Gimnasia Y Tiro (S)

Chaco For Ever Vs. Gimnasia (M)

Defensores Vs. Nueva Chicago

Almagro Vs. Deportivo Morón

Brown De Adrogué Vs. Temperley

Fecha 3

Talleres (Re) Vs. Brown De Adrogué

Temperley Vs. Almagro

Deportivo Morón Vs. Defensores

Nueva Chicago Vs. Chaco For Ever

Gimnasia (M) Vs. San Telmo

Gimnasia Y Tiro (S) Vs. Atlético Rafaela

Mitre (Sgo) Vs. Deportivo Madryn

Aldosivi Vs. Defensores Unidos

Estudiantes Rc Vs. Atlanta

Colón Vs. Almirante Brown

Fecha 4

Colón Vs. Patronato

Almirante Brown Vs. Estudiantes Rc

Atlanta Vs. Aldosivi

Defensores Unidos Vs. Mitre (Sgo)

Deportivo Madryn Vs. Gimnasia Y Tiro (S)

Atlético Rafaela Vs. Gimnasia (M)

San Telmo Vs. Nueva Chicago

Chaco For Ever Vs. Deportivo Morón

Defensores Vs. Temperley

Almagro Vs. Brown De Adrogué

Fecha 5

Estudiantes (Ba) Vs. Almagro

Brown De Adrogué Vs. Defensores

Temperley Vs. Chaco For Ever

Deportivo Morón Vs. San Telmo

Nueva Chicago Vs. Atlético Rafaela

Gimnasia (M) Vs. Deportivo Madryn

Gimnasia Y Tiro (S) Vs. Defensores Unidos

Mitre (Sgo) Vs. Atlanta

Aldosivi Vs. Almirante Brown

Estudiantes Rc Vs. Colón

Fecha 6

Estudiantes Rc Vs. Racing (C)

Colón Vs. Aldosivi

Almirante Brown Vs. Mitre (Sgo)

Atlanta Vs. Gimnasia Y Tiro (S)

Defensores Unidos Vs. Gimnasia (M)

Deportivo Madryn Vs. Nueva Chicago

Atlético Rafaela Vs. Deportivo Morón

San Telmo Vs. Temperley

Chaco For Ever Vs. Brown De Adrogué

Defensores Vs. Almagro

Fecha 7

Chacarita Vs. Defensores

Almagro Vs. Chaco For Ever

Brown De Adrogué Vs. San Telmo

Temperley Vs. Atlético Rafaela

Deportivo Morón Vs. Deportivo Madryn

Nueva Chicago Vs. Defensores Unidos

Gimnasia (M) Vs. Atlanta

Gimnasia Y Tiro (S) Vs. Almirante Brown

Mitre (Sgo) Vs. Colón

Aldosivi Vs. Estudiantes Rc

Fecha 8

Aldosivi Vs. Alvarado

Estudiantes Rc Vs. Mitre (Sgo)

Colón Vs. Gimnasia Y Tiro (S)

Almirante Brown Vs. Gimnasia (M)

Atlanta Vs. Nueva Chicago

Defensores Unidos Vs. Deportivo Morón

Deportivo Madryn Vs. Temperley

Atlético Rafaela Vs. Brown De Adrogué

San Telmo Vs. Almagro

Chaco For Ever Vs. Defensores

Fecha 9

San Martín (T) Vs. Chaco For Ever

Defensores Vs. San Telmo

Almagro Vs. Atlético Rafaela

Brown De Adrogué Vs. Deportivo Madryn

Temperley Vs. Defensores Unidos

Deportivo Morón Vs. Atlanta

Nueva Chicago Vs. Almirante Brown

Gimnasia (M) Vs. Colón

Gimnasia Y Tiro (S) Vs. Estudiantes Rc

Mitre (Sgo) Vs. Aldosivi

Fecha 10

Mitre (Sgo) Vs. Güemes (Sde)

Aldosivi Vs. Gimnasia Y Tiro (S)

Estudiantes Rc Vs. Gimnasia (M)

Colón Vs. Nueva Chicago

Almirante Brown Vs. Deportivo Morón

Atlanta Vs. Temperley

Defensores Unidos Vs. Brown De Adrogué

Deportivo Madryn Vs. Almagro

Atlético Rafaela Vs. Defensores

San Telmo Vs. Chaco For Ever

Fecha 11

Arsenal Vs. San Telmo

Chaco For Ever Vs. Atlético Rafaela

Defensores Vs. Deportivo Madryn

Almagro Vs. Defensores Unidos

Brown De Adrogué Vs. Atlanta

Temperley Vs. Almirante Brown

Deportivo Morón Vs. Colón

Nueva Chicago Vs. Estudiantes Rc

Gimnasia (M) Vs. Aldosivi

Gimnasia Y Tiro (S) Vs. Mitre (Sgo)

Fecha 12

Gimnasia Y Tiro (S) Vs. Gimnasia (J)

Mitre (Sgo) Vs. Gimnasia (M)

Aldosivi Vs. Nueva Chicago

Estudiantes Rc Vs. Deportivo Morón

Colón Vs. Temperley

Almirante Brown Vs. Brown De Adrogué

Atlanta Vs. Almagro

Defensores Unidos Vs. Defensores

Deportivo Madryn Vs. Chaco For Ever

Atlético Rafaela Vs. San Telmo

Fecha 13

San Martín (Sj) Vs. Atlético Rafaela

San Telmo Vs. Deportivo Madryn

Chaco For Ever Vs. Defensores Unidos

Defensores Vs. Atlanta

Almagro Vs. Almirante Brown

Brown De Adrogué Vs. Colón

Temperley Vs. Estudiantes Rc

Deportivo Morón Vs. Aldosivi

Nueva Chicago Vs. Mitre (Sgo)

Gimnasia (M) Vs. Gimnasia Y Tiro (S)

Fecha 14

Gimnasia (M) Vs. Deportivo Maipú

Gimnasia Y Tiro (S) Vs. Nueva Chicago

Mitre (Sgo) Vs. Deportivo Morón

Aldosivi Vs. Temperley

Estudiantes Rc Vs. Brown De Adrogué

Colón Vs. Almagro

Almirante Brown Vs. Defensores

Atlanta Vs. Chaco For Ever

Defensores Unidos Vs. San Telmo

Deportivo Madryn Vs. Atlético Rafaela

Fecha 15

Guillermo Brown Vs. Deportivo Madryn

Atlético Rafaela Vs. Defensores Unidos

San Telmo Vs. Atlanta

Chaco For Ever Vs. Almirante Brown

Defensores Vs. Colón

Almagro Vs. Estudiantes Rc

Brown De Adrogué Vs. Aldosivi

Temperley Vs. Mitre (Sgo)

Deportivo Morón Vs. Gimnasia Y Tiro (S)

Nueva Chicago Vs. Gimnasia (M)

Fecha 16

Nueva Chicago Vs. Ferro

Gimnasia (M) Vs. Deportivo Morón

Gimnasia Y Tiro (S) Vs. Temperley

Mitre (Sgo) Vs. Brown De Adrogué

Aldosivi Vs. Almagro

Estudiantes Rc Vs. Defensores

Colón Vs. Chaco For Ever

Almirante Brown Vs. San Telmo

Atlanta Vs. Atlético Rafaela

Defensores Unidos Vs. Deportivo Madryn

Fecha 17

Agropecuario Vs. Defensores Unidos

Deportivo Madryn Vs. Atlanta

Atlético Rafaela Vs. Almirante Brown

San Telmo Vs. Colón

Chaco For Ever Vs. Estudiantes Rc

Defensores Vs. Aldosivi

Almagro Vs. Mitre (Sgo)

Brown De Adrogué Vs. Gimnasia Y Tiro (S)

Temperley Vs. Gimnasia (M)

Deportivo Morón Vs. Nueva Chicago

Fecha 18

Deportivo Morón Vs. San Miguel

Nueva Chicago Vs. Temperley

Gimnasia (M) Vs. Brown De Adrogué

Gimnasia Y Tiro (S) Vs. Almagro

Mitre (Sgo) Vs. Defensores

Aldosivi Vs. Chaco For Ever

Estudiantes Rc Vs. San Telmo

Colón Vs. Atlético Rafaela

Almirante Brown Vs. Deportivo Madryn

Atlanta Vs. Defensores Unidos

Fecha 19

All Boys Vs. Atlanta

Defensores Unidos Vs. Almirante Brown

Deportivo Madryn Vs. Colón

Atlético Rafaela Vs. Estudiantes Rc

San Telmo Vs. Aldosivi

Chaco For Ever Vs. Mitre (Sgo)

Defensores Vs. Gimnasia Y Tiro (S)

Almagro Vs. Gimnasia (M)

Brown De Adrogué Vs. Nueva Chicago

Temperley Vs. Deportivo Morón

