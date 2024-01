Brown continúa con su pretemporada y anunció tres nuevos refuerzos

El plantel de Guillermo Brown continúa con sus trabajos de pretemporada, de cara al Torneo de Primera Nacional 2024 que comenzará a disputarse el primer fin de semana de febrero recibiendo a Racing de Córdoba.

En este sentido, el plantel dirigido por Leonardo Lemos, tiene confirmados en las últimas horas la llegada de tres refuerzos para su sector defensivo, como ser el Marcos Pinto, Nicolás Bazzana (foto) y Federico Torres.

Torres, Bezzana y Pinto, los nuevos en «la Banda»

El futbol de la Primera Nacional 2024 comenzará a jugarse el primer fin de semana de febrero, que en este sentido, tendrá a Guillermo Brown debutando en condición de local ante Racing de Córdoba mientras que en el caso del Deportivo Madryn, lo hará visitando Estudiantes de Río Cuarto.

En el caso de «La Banda», los dirigidos por Leonardo Lemos transitan por su segunda semana de entrenamientos de pretemporada, en la que ya llevan unos 13 refuerzos confirmados, tal es así que en las ultimas horas, se conoció la llegad de tres nuevos futbolista que reforzarán el sector defensivo.

Federico Torres de 24 años, defensor ex Banfield, Talleres (Córdoba) y Atlético de Rafaela es uno de los recientemente confirmados, a quienes se le suma un jugador experimentado en la categoría ex San Martín de Tucumán como ser Nicolás Bezzana, de 27 años y formado en Estudiantes de La Plata, además de Marcos Pinto, de 29 años, que llega con último paso por Atlanta pero que registra pasos en Lanús, Nueva Chicago, Temperley e incluso presencia en el futbol del Uruguay.

Los refuerzos que ya habían sido confricados en Brown

Vale destacar que Brown, que tiene a Martin Rolle como director deportivo, no solo confirmó la continuidad de su capitán y emblema Mauro Fernández, sino también seguirán Maximiliano Luayza, Brian Álvarez, Valentino Werro, Samuel Velazquez y Santiago Velazquez; más los regresos del arquero Sebastián Giovini, el mediocampista Renso Pérez y Kevin Lencina, más los recién incorporados Hugo Sandoval (delantero), Camilo Machado (volante ofensivo), Federico Marín (volante central ex Atlanta), Cristian Gorgerino (lateral izquierdo ex Belgrano, Estudiantes de San Luis y Villa Mitre, entre otros), Mario Galeano (delantero, su último club fue Almagro), Matías Soria (arquero surgido de Godoy Cruz), Francisco Funes (volante ex Independiente de Chivilcoy) y Alan Silva (delantero procedente de San Lorenzo).