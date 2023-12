Terenzi: «Milei no mintió, hizo campaña hablando de ajuste»

La senadora nacional por Chubut Edith Terenzi opinó sobre las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Javier Milei y consideró que el presidente «no mintió», porque «hizo campaña hablando de un ajuste de shock«.

«Hay que admitir que fue una campaña rara la de Javier Milei, como muy disruptiva. Hacía mucho tiempo que no se les decían las cosas a los argentinos como las dijo Milei en la campaña. En eso tengo que darle la derecha: Milei hizo campaña hablando de un ajuste de shock, ni siquiera gradual. O sea que no mintió«, aseguró Terenzi, en diálogo con AzM Radio.

A su vez, explicó que no había alternativa al achicamiento del gasto público: «En un momento empezó a explicarnos a los argentinos que el ajuste era absolutamente necesario para ordenarnos. Las primeras medidas me parece que tienen que ver con la devaluación. Sabemos los argentinos quiénes terminan pagando las devaluaciones. Las medidas no son cómodas y creo que son necesarias«.

«Más del 50 por ciento de los argentinos que acompañó con su voto a este Gobierno estaba esperando que se tomaran definiciones, y me parece que Javier Milei venía con toda la intención de poner en práctica todo lo que venía diciendo en la campaña. Este tipo de medidas va a tener un impacto muy fuerte en la sociedad, pero va a tratar de mitigarlas con respecto a la población más vulnerable«, dijo.