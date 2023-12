Sin alternativa al ajuste

Por Karina Cecuk

«Tengo que decírselos de nuevo: no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste. Y no hay alternativa al shock. Sabemos que en el corto plazo la situación va a empeorar«, expresó Javier Milei minutos después de jurar como Presidente de la Nación, y así, sin anestesia afirmó que el ajuste «impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, empleo, salarios reales y cantidad de pobres e indigentes«.

Tras la asunción presidencial de Javier Milei, Argentina se encuentra a horas de conocer los detalles del plan “motosierra”, ya que las medidas concretas llegarían este martes de la mano del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

En su primer discurso como jefe de Estado, Milei no dejó lugar a dudas acerca de la crítica situación que atraviesa el país, y tras enumerar una seria de variables que nos condujeron al escenario actual, intentó enviar un mensaje de esperanza, “luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, el cual será menos doloroso cuando mayor sea la caída del riesgo país y cuando mayor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano la situación comenzará a mejorar. Esto es: habrá luz al final del camino”.

Lo cierto es que ante tan oscuro panorama que plantea Milei, no se puede esperar otra cosa que un plan de ajuste ortodoxo y brutal.

Debemos esperar una devaluación del tipo de cambio que, según los analistas, supone un dólar oficial por encima de los $650, e incluso no se descarta que otra devaluación hacia el mes de marzo.

Otra de las medidas que estaría en el plan, es la liberación de precios, lo que impactará directamente en tarifas y combustibles.

También se habla de eliminar los pasivos remunerados del Banco Central como primer paso para la eliminación del cepo. Hay que pasar el verano hasta que ingresen los dólares de la cosecha.

Por cierto, no debemos olvidar el recorte del gasto público, que inicialmente recaería en subsidios, transferencias a las provincias y obra pública, tal se desprende de las expresiones de Milei.

Así las cosas, el Presidente nos está diciendo que deberemos tocar fondo para salir a flote, así que a preparar los equipos de buceo, porque los que no tengan oxígeno suficiente para volver a la superficie, serán sólo el efecto colateral del ajuste y no podrán probar las mieles del éxito que llegará en un futuro incierto.