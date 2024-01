¿Pueden volar los aviones sólo impulsados a grasa y azúcar?

Un avión de Virgin Atlantic voló de un lado al otro del Atlántico, de Londres a Nueva York, con un combustible que en realidad era grasa y azúcar, sin emplear combustibles fósiles para nada.

Sus emisiones de CO2 fueron un 70 por ciento inferiores a las que habría tenido si volara con combustibles normales, pero también eso puede resolverse, porque en el proceso de producción del combustible puede absorberse esa contaminación de la atmósfera, arrojando un balance cero.

Solución final

Aunque la grasa y el azúcar sería la solución para que la aviación no contamine más, no hay suficiente combustible de este tipo, conocido como SAF, las siglas de Sustainable Aviation Fuel. Hoy apenas se produce el 0,1 del combustible SAF que sería necesario si todos los aviones lo emplearan. Ahora mismo, se está armando la cadena de producción, con la esperanza de alimentar este negocio.

Tampoco las cosas son simples, hay muchos combustibles que se pueden denominar SAF. Hay SAF de maíz, de grasa animal, de algas, de restos de residuos urbanos, etcétera. En general, su combustión reduce las emisiones a partir de un 50 por ciento en relación al combustible de petróleo. Pero se pueden hacer muchas cosas para reducir más este porcentaje, porque en la producción es necesario absorber CO2, con lo que el saldo es inferior. Pero nada de esto ni es fácil, ni es barato.

Y, aunque se evita mencionar, hay un problema grave: la industria del motor, aunque pregona que va hacia la electrificación, en realidad no descartaría ‘colgarse’ de un combustible SAF que evitara problemas que hoy tienen aún las baterías eléctricas.

Antes de 2030, en todo caso, el SAF de aviación no será cosa de cada día. De hecho, estamos ante el primer vuelo de largo radio y aún nos queda bastante por aprender.