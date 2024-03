Para Béliz, en Chubut habrá que «juntar a todas las fuerzas para gestionar en Buenos Aires»

El Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de la provincia, Alfredo Béliz, expresó su preocupación por la intención del presidente electo, Javier Milei, de terminar con la obra pública y habló de la necesidad de juntar a las fuerzas políticas chubutenses para gestionar en Capital Federal.

«Lo hablábamos con ‘Nacho’ (Ignacio Torres, gobernador electo), porque tengo mucha confianza con él y con su familia, él tiene una empresa donde hay trabajadores de comercio. Ha venido al gremio y conoce la situación. Me gusta el empuje que tiene. Nos vino a visitar y charlamos un poco sobre el panorama de la provincia. Me preocupa esto de que alguien que ganó en el país tenga ese panorama de ajuste y de eliminar la obra pública«, contó.

Béliz se mostró preocupado, pero respetuoso de la voluntad popular que ungió primer mandatario al líder de La Libertad Avanza: «En Chubut hay pueblos a los que si les sacás la obra pública, se acaba el pueblo. Por eso es grave y es preocupante. Pero también nos queda la otra parte: viene un nuevo gobierno y tenemos que acompañar. Yo hablaba con ‘Nacho’, y él coincide, de que va a haber que juntar a todas las fuerzas, porque ya no es ir a gestionar a Buenos Aires un plan de viviendas: ya no hay más viviendas, no hay más rutas».

En diálogo con AzM Radio, el líder sindical consideró que «si la provincia de Chubut se tiene que arreglar con lo que tiene, recuerden que de cada 100 pesos que mandamos a Nación, ellos nos dan 40. Entonces, que nos den todo el dinero. Esas asimetrías se tienen que corregir».

