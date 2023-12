Omar Narváez proyecta el futuro del boxeo chubutense

Esta semana, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, recibió la visita del ex boxeador Omar Narváez, que supo ser doble campeón mundial y que desde 2019, trabaja como coordinador de la disciplina en la provincia.

Narváez llegó acompañado por su hijo Junior y su hermano Daniel y se sumaron a dicho encuentro, el gerente General del ente, Mariano Ferro, el gerente Deportivo Darío Figueroa y el profesor Ruperto Ruiz, que integra el área de Planeamiento Deportivo y además forma parte del equipo de capacitación de Narváez.

Balance del boxeo chubutense y planificación 2024

Durante la charla, el histórico boxeador, que hoy también es entrenador de los seleccionados nacionales juveniles, hizo un repaso del trabajo desarrollado en la provincia durante los últimos años y cuál es su proyecto de cara al 2024 que se avecina.

Tras el encuentro, en diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes, Narváez consideró que “es importante poder tener una charla cara a cara con Milton, si bien ya nos conocíamos. El poder intercambiar palabras e ideas. Noté una buena energía, ganas de trabajar y hacer cosas importantes por el deporte, no solamente por el boxeo, asique con muchas ganas de trabajar y la idea es aprovechar el conocimiento de los deportistas para explotar dentro de la provincia”.

En este sentido agregó que “uno a lo largo de la carrera ha hecho mucha experiencia a nivel mundial y la idea es poder llevar a cada rincón de la provincia, esos conocimientos a chicos que muchas veces es difícil que le llegue esa información para su formación y aprendizaje”.

Aclaró que la idea del proyecto “no solamente implica capacitaciones en la parte técnica de la disciplina” sino que también “queremos brindar charlas desde lo social, hablar con los chicos respecto a las vivencias que uno ha cosechado, contenerlos, darles conocimientos de cómo se deben manejar en la vida y en el deporte, y cuáles son las herramientas para llegar a ser un deportista de elite”.

Respecto al equipo que lo acompañará, indicó: “el plan es poder trabajar junto a mi hermano Daniel y a Junior, ambos ya con experiencia. Mi hermano peleó dos veces por título del mundo y está bueno poder aprovecharlo y que sea un complemento para poder trabajar junto a nosotros. Junior es un boxeador formado en Trelew. Desde los 12 se inició y a los 14 logró resultados a nivel nacional, siendo campeón nacional de cadetes y juveniles. Hoy integra la selección nacional mayor, con expectativas de poder entrar a una eliminatoria para los Juegos Olímpicos de París. Ya tiene un mundial y un juego sudamericano. También él puede contar su experiencia del camino recorrido, de cómo se llega a lograr todo esto siendo aún muy joven. Creo que puede ser un ejemplo y motivación para los más chicos”.

“Seguir aprendiendo”

Luego, el ex boxeador hizo referencia a su trabajo con selección nacional: “es una alegría porque no alcancé a retirarme que ya me estaban esperando para estar en el equipo nacional. Es algo importante y que me ayuda a seguir vigente en el plano nacional e internacional. Poder seguir recorriendo el mundo, porque antes lo hacía desde adentro, ahora me toca desde afuera, pero siempre aprendiendo, capacitándome, tomando conocimientos del deporte, para poder encaminar a los jóvenes que son el futuro del boxeo argentino. Por suerte donde voy se me reconoce y eso es lindo, porque país donde voy la gente se asombra que un campeón del mundo trabaje con su selección, que no es fácil. Y es bueno dejar ese mensaje, de que uno puede seguir aprendiendo después de haber logrado muchas cosas importantes”.

“Los Juegos Olímpicos, la meta principal”, dijo Junior

Junior Narváez, hijo de Omar y joven boxeador con un futuro promisorio, también dejó sus impresiones tras el encuentro con Milton Reyes, destacando que “aprovechando el descanso que nos permiten las fiestas, vinimos a Chubut Deportes para conocer a las nuevas autoridades, poder hablar y contarles lo que venimos trabajando y lo que viene en cuanto a lograr objetivos. Uno siempre está lejos en el año trabajando, asique aprovechamos este mini descanso para poder también relacionarnos con la familia”.

Respecto a lo que viene en su continuidad deportiva para el año que viene, recalcó que “los Juegos Olímpicos es la meta principal en el 2024, pero antes tenemos varios torneos, muchos viajes, por ejemplo a Colombia, clasificatorios, mundiales en Italia y Tailandia. Siempre apuntando todo para llegar de la mejor manera a París”.

En cuanto a la importancia del trabajo a diario con su padre, Junior reconoció que “el hecho de estar trabajando el día a día con mi papá, que es entrenador de la selección, por un lado es una ventaja, porque cuando estamos acá seguimos trabajando con una misma línea y tenemos el enfoque en el mismo lugar. La desventaja también es el hecho de tener un padre boxeador, que en el gimnasio te transmite con más exigencias que a uno normal, ya que hay otros factores al ser padre y otro tipo de confianza, para que la exigencia sea al máximo y siempre buscando lo mejor”.

Junior consideró que “es distinto el boxeo olímpico al boxeo profesional, que se ve normalmente en la televisión y venimos trabajando pensando en futuro. Me creo un boxeador inteligente, con velocidad, características con las que se destacaba mi padre y al tenerlo a él, me enseña en ese sentido y se potencia todo eso. Espero llegar al nivel que tuvo y sacar lo máximo que se pueda, tratando de hacer lo mejor y porque no superarlo si se puede”.

En este sentido agregó que “en Latinoamérica los principales rivales se concentran en el centro como Colombia, pero ahora Brasil está siendo potencia con muchos boxeadores obteniendo medallas en el último Panamericano. La idea es apuntar a eso, de mezclarnos entre los mejores mediante concentraciones para poder llegar de la mejor manera”.

Por último, Junior se reconoció que “tengo claro que las comparaciones con mi padre siempre van a estar, pero trato de sacarme ese peso y tratar de estar enfocado en hacer una carrera nueva, lejos del apellido y empezar a ser yo, a tener mi propio legado. Estoy trabajando y fogueando para en un futuro llegar al boxeo profesional y poder dar un gran salto”.