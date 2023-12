Luque: «Es muy lindo irse de la intendencia sintiendo el cariño de la gente»

El intendente saliente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, realizó un balance de su gestión en una imperdible entrevista con Gonzalo Mondillo en el último programa de El Resto es Bijouterie, en AzM Radio.

«Uno trabajó mucho para poder vivir lo que vivimos en estos años en Comodoro. Siempre sentí un gran cariño de la gente a donde voy. Eso es lo que uno se lleva, irse así es muy lindo, sobre todo en estos tiempos en que la política está tan denostada«, expresó.

Consultado por cuál fue la meta que le quedó por cumplir, el intendente peronista respondió sin dudar: «Poder hacer una obra que no era responsabilidad mía, pero como intendente me hubiera gustado que el acueducto funcionara como corresponde. No quedarnos sin agua como hoy y como hace diez días, que tuvimos cinco roturas y pasamos casi una semana sin agua. Eso es lo peor que está pasando hoy».

«El acueducto es de la Provincia del Chubut, le lleva agua a Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly y Caleta Olivia. La provincia estuvo completamente ausente, el Gobierno provincial actual nos dejó completamente solos. Pero mi obligación como intendente es gestionar soluciones y no lo logré», criticó.

El ex candidato a gobernador habló sobre cómo será hacer política desde afuera del Estado: «Es un desafío. En muchos lugares de esta provincia entienden que solamente hacer política es hacerlo desde un cargo público, cobrando un sueldo. Yo entiendo lo contrario. Cuando era dirigente deportivo, me di cuenta de que si no me involucraba en política no iba a conseguir logros importantes para Gimnasia y Esgrima, y no me equivoqué. Transformamos el deporte de la ciudad».

Luque también habló sobre su relación con Ignacio Torres, la posibilidad de conducir el Partido Justicialista y el futuro de la política chubutense.

Escuchá la entrevista completa acá: