La Sub15 de la CAI debuta ante Newbery de San Luis en el Torneo Federal de clubes

La categoría Sub 15 de la CAI de Comodoro Rivadavia, disputará en Santa Rosa (La Pampa), el Torneo Federal de Clubes (Fase Nacional) por haber sido campeones del Torneo Regional de Clubes.

Los jovencitos del «Azzurro» debutarán esta tarde en el certamen ante Jorge Newbery de Villa Mercedes de San Luis.

Federal de Clubes

La Sub-15 de CAI se encuentra entre los 8 mejores equipos del país y es el representante de la Patagonia Norte en el Torneo Argentino de Clubes que este lunes inicia su Fase Nacional y que tendrá a los comodorenses disputando el certamen a jugarse en Santa Rosa, La Pampa.

El equipo dirigido por Mario Amado integra la Zona B y jugará sus partidos en el Estadio «Nuevo Rancho Grande» del Club General Belgrano. La programación será la siguiente:

▪Lunes 18, 17:00 horas vs. Jorge Newbery (Villa Mercedes, San Luis).

▪Martes 19, 17:00 horas vs. General Belgrano (Santa Rosa, La Pampa)

▪Miércoles 20, 19:00 horas vs. Deportivo Barrio Quirno (Del Campillo, Córdoba).

Vale destacar que el Nacional se jugará con la participación de los clubes Deportivo Mac Allister (ganador de la Región Bonaerense Pampeana Sur), Centro Universitario de Salto Argentino (Bonaerense Pampeana Norte), Club Atlético Central Norte de Salta (Norte), Jorge Newbery de Villa Mercedes, San Luis (Cuyo), Deportivo Barrio Quirno de Del Campillo, Córdoba (Centro), Boxing Club de Río Gallegos (Patagonia Sur), CAI de Comodoro Rivadavia (Patagonia Norte) y General Belgrano de Santa Rosa, La Pampa (invitado por ser subcampeón de la Liga Cultural).

El torneo estará dividido en dos zonas de cuatro equipos, donde los dos primeros de cada grupo clasificarán a semifinales. En la Zona A jugarán Central Norte, Mac Allister, Boxing Club y CUSA, mientras que en la Zona B estarán Barrio Quirno, Belgrano, CAI y Jorge Newbery.

El jueves serán las semifinales y el viernes es la Final.

La delegación «Azzurra» está integrada por el entrenador Mario Amado, el preparador físico Iván Reinoso, la gerenta Karina Thomas y los jugadores Matías De Michele, Joaquín Mardones, Sahir Navarrete, Lázaro Villegas, Esteban Baeza, Lautaro Salinas, Junior Ojeda, Bautista Fuente, Benjamin Martínez, Ismael Mansilla, Lautaro Bustos, Lorenzo Damen, Renzo Saralegui, Mateo Hawrylak, Enzo Ortiz, Yamil Lazarte, Juan Espinosa, Facundo Uribe.