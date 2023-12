Estragos internacionales: «GTA.mp3» de Emilia fue incluida en el top 20 de canciones 2023 del New York Times

Jon Caramanica, especialista en hip hop, periodista y reconocido crítico de música para The New York Times, compartió las canciones elegidas en sus redes sociales.

La artista de 27 años, oriunda de Nogoyá (Entre Ríos), ha tenido un gran año y se mostró muy agradecida esta semana en redes sociales por todos los shows de su próximo tour con entradas agotadas.

Este lunes Emilia agotó 10 Movistar Arena en 24 horas, siendo la primera artista mujer en lograrlo, por lo que se mostró emocionada en diferentes entrevistas y declaraciones en sus redes esta semana.

En el Top 20 de The New York Times, también se encuentran canciones como «Used to be young» de Miley Cyrus.

«GTA.mp3» forma parte de su segundo y último álbum «.mp3» que tiene claras influencias del pop de fines de los 90 y principios de los 2000, con sonidos y estéticas de Destiny’s Child, Spice Girls, Fergie, entre otras referentes que Emilia admira y con las que creció.