El SUPA asegura que la patronal incumple con las normas de seguridad e higiene

Tras un mes de paz social, el SUPA Chubut inició un paro de actividades con un fuerte reclamo. La conducción gremial asegura que los trabajadores de Puerto Rawson están realizando sus tareas en condiciones indignas y que la patronal es la responsable de la falta de medidas que brinden seguridad a la integridad física.

El secretario general del SUPA, Alexis Gutiérrez, resaltó a El Diario que “es un atropello total por parte de la patronal hacia todo el plantel de la estiba, un eslabón más que importante en relación a la pesca”.

Asimismo, sostuvo que “hay un abandono por parte del Secretario de Pesca, el cual a la hora de tomar decisiones y poder avanzar con medidas para solucionar el conflicto, recae solamente en hacer una resolución para frenar la pesca en la provincia”.

“Tenemos un legítimo reclamo en relación a lo que es seguridad e higiene, ya planteado con anterioridad y con notas presentadas en las empresas de estibaje, sin embargo nunca tuvimos respuesta alguna. Además realizamos una denuncia en la Secretaría de Trabajo, donde las inspecciones dejaron entrever las malas condiciones laborales. No contamos con las protecciones necesarias, estamos sin las herramientas adecuadas”, dijo Gutiérrez.

Por otro lado, resaltó a este medio que “siempre hubo un uso y costumbre de parte de la patronal de tener al estibador de esta manera y lo que está gestión busca es erradicar de raíz todo lo que está afectando al trabajador. Buscamos la integridad física de cada uno. Merecemos que sea en mejores condiciones este trabajo”.

Salarios

Otro de los reclamos por parte del SUPA que llevó a la medida de fuerza que afecta al puerto de la capital provincial es el tema salarios. “Es un total atropello por parte de la patronal que son dos personas que se creen señores y dueños de la pesca de toda la provincia. Es una vergüenza que el titular de Pesca no resuelva los problemas. Nosotros queremos trabajar, si trabajamos cobramos. Es mentira que no queremos descargar la mercadería, somos trabajadores jornalizados, si no hay barco no cobramos. Es un atropello de parte de la patronal hacia el trabajador”.

Por último, Alexis Gutiérrez convocó al “gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a que se interiorice en el tema y brinde alguna solución que el Secretario de Pesca no puede dar. Queremos que se destrabe este conflicto”.

“Lamentablemente no tenemos diálogo con la otra parte. Se ve que nos creen inferiores porque somos la parte trabajadora. No podemos reclamar los aportes, la protección del personal y mucho menos un salario digno”, fustigó.