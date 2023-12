El PMRC dictará un Campus de Verano

Las instituciones deportivas no descansan en la temporada de verano, como es el caso del Puerto Madryn Rugby Club que ya abrió las inscripciones para una de las propuestas del Rugby, con lo que será el Campus de Desarrollo en Destrezas Individuales.

La actividad se dictará entre los dias 9 de en ero al 3 de febrero, en focalizándose en la técnica «catch and pass».

Verano en «La Lobería» con el Campus de Destrezas de rugby

El Puerto Madryn Rugby Club realizará un Campus de Desarrollo de Destrezas Individuales en Catch and Pass para jugadores de rugby de 12 a 18 años.

Este Campus, tendrá lugar en las instalaciones del club «Lobo Marino» desde el 9 de enero hasta el 3 de febrero, los días martes y jueves a las 19:30 horas, y los días sábados será en la playa en horarios a convenir. Cada entrenamiento tendrá una duración de 75 minutos y estarán a cargo de Agustín Pérez Michelena y Franco Zavatti, entrenadores y preparadores físicos del PMRC.

La idea principal del campus es potenciar las habilidades individuales de los jugadores en la etapa juvenil y pre-juvenil, focalizándose en la técnica de «catch and pass». Esto se centra en la importancia esencial de estas destrezas en el juego, no solo para el rendimiento del equipo sino también para el crecimiento integral de cada jugador. Al perfeccionar estas habilidades, los participantes no solo mejorarán su desempeño en el campo, sino que también fortalecerán su confianza, trabajo en equipo y capacidad estratégica.

La inscripción se encuentra abierta; los interesados pueden hacerlo comunicándose al 280 472-5914 (Agustín Pérez Michelena).