El Club Capablanca cerró sus actividades 2023 con un Torneo Infantil

El Club de Ajedrez Capablanca de la ciudad de Trelew, realizó este fin de semana, su evento de cierre de vaño de actividades de 2023, con un Torneo destinado a las categorías Infantiles.

En esta oportunidad el evento tuvo lugar en la casa del Partido Municipal X Trelew que fue escenario para jugar y para realizar un sentido homenaje a Don Eduardo Hualpa Acevedo.

Los Infantiles del Capablanca, cerraron el año a pleno juego

En el evento de cierre de actividades 2023, el Club Capablanca desarrolló un interesante gesto, en homenaje a Don Eduardo Hualpa Acevedo, padre de quien dirige esta institución y excelente jugador de ajedrez, campeón argentino sub 20, chubutense por equipos y trelewense.

Hualpa, formador de tantas generaciones de ajedrecistas locales, vino a vivir a Trelew en la década del 80 y transmitió todo su amor y pasión por las 64 casillas a tantos chicos del valle.

Los jóvenes ajedrecistas del Club Capablanca, jugaron, se divirtieron y a mitad del torneo se compartió una hamburgueseada. Se jugó a 7 rondas con un tiempo de reflexión de 7 minutos mas 5 segundos de incremento.

El ganador invicto con puntaje perfecto fue Benjamín Druetto, que se prepara con todo para participar el año que viene en su cuarto campeonato argentino. Al cierre, se entregaron los diplomas y medallas para todos, más sorteo de libros y medallas especiales para los más destacados. Junto a los profes, se sumaron a la entrega de premios Ulises Loskin, representante de PS- sponsor oficial- y Eduardo Hualpa, dirigente local.

AJEDREZ – CLUB CAPABLANCA

TORNEO CIERRE DE AÑO 2023

Primeros puestos

1- Benjamín Druetto 7pts

2- Ramiro Laurin 5.5 pts

3- Sofía Schlund 5 pts

Mejor sub 12: Camilo Loskin 5 pts.

Mejor sub 10: Alfonso Uzcudun 5 pts.

Mejor sub 8: Stefano Costa 3.5 pts.

Ganadores del sorteo: Luciano Ferreyra, Olivia Pavón Suarez, Bastian Moya, Alfonso Uzcudún.