Claudio Vidal asumió como gobernador de Santa Cruz

Ante sus tres hijos y sus padres, que lo acompañaron en el escenario, Claudio Vidal se dirigió a los presentes como gobernador de la provincia, en lo que fue su primer discurso oficial.

“Hoy rompemos una vieja tradición, en la manera que asume un nuevo gobierno, porque entendemos que siempre es con el pueblo”, afirmó y se presentó: “Mi nombre es Claudio Orlando Vidal, vengo de una familia sencilla y humilde, de una infancia repleta de adversidades, de situaciones que forjaron mi carácter y me enseñaron el valor del trabajo y esfuerzo”, afirmó tras honrar la figura de sus padres: “Todo lo que soy sin mi familia no hubiera sido posible”.

“Hoy empezamos a escribir una nueva historia, la de los santacruceños que no nos rendimos, de los que no nos arrodillamos ante el poder, ni la adversidad, los que defendemos nuestra tierra, los que buscamos un futuro mejor para nuestros hijos y elegimos dejar de tener miedo y volver a tener esperanzas”, agregó.

“Me hago cargo de quien soy y de dónde vengo, de lo que pienso, siento y hago, del camino que recorrí y las decisiones que tomé para llegar hasta acá. No me quiebro bajo presión, no abandono lo que empiezo ni elijo la salida fácil. Me desempeñé con responsabilidad y no tengo nada que ocultar”, dijo el mandatario.

En su discurso, el Gobernador hizo una dura crítica sobre los años de kirchnerismo: “Venimos de un ciclo político de 30 años, que puso presidentes, vicepresidentes y gobernadores. El resultado es que seguimos sin tener más de 80 días de clases, dependiendo del empleo público y de la plata que nos manda Nación. Tenemos recursos: gas, petróleo, minería, pesca, energías renovables, turismo, servicios públicos. Todo eso y demasiado poco para el pueblo. Tenemos miles de santacruceños bajo la línea de pobreza y un déficit fiscal millonario en Servicios Públicos, Distrigas, Caja de Servicios Sociales, de Previsión Social, etc.”, indicó.

Vidal, afirmó que la situación en la provincia “es insostenible”, y por estos días, insistió en la realidad es que “no hay fondos” para “un aumento para los estatales”.

“Somos el resultado de fracasos, conflictos y una corrupción desmedida. Nos dejan aguas envenenadas, la provincia está devastada, en muy malas condiciones, años de políticas nefastas, reglas poco claras. Yo no sigo esas reglas, me sumé a la política para cambiarlas”, confirmó.

Sin embargo, avizoró: “Este es el momento de Santa Cruz. Me toca encabezar una nueva etapa en la transformación. Es un momento único en más de 32 años. Es el momento de probar que si se administra bien, la plata alcanza. No somos todos iguales, ni todo da lo mismo. Venimos de una etapa de excesiva concentración del poder, con decisiones equivocadas, excesos y abusos”.

Habló de la institucionalidad: “Vamos a respetar lo que dice la Constitución Provincial, las leyes y las instituciones. Reformar el poder significa fortalecer las atribuciones de la Legislatura, llevar con federalismo el poder a las comunidades de todo el territorio. Hacer del Poder Judicial un ámbito independiente que le dé certidumbre a las instituciones y no un Poder Judicial rodeado de militantes políticos”.

“Somos una fuerza nueva que llega para mantener la paz y estabilidad, y preservar la unidad entre los santacruceños. No busco revanchas, el futuro está en nuestras manos y lo vamos a construir. No me importa de dónde vienen los que me acompañan, sino hacia dónde vamos. No más odio, no más divisiones, no más mala política, no más prepotencia, no más soberbia, no más corrupción, basta, se terminó”.