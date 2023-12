Báez respondió las acusaciones en su contra: “La denuncia está plagada de mentiras”

El ministro del Superior Tribunal de Justicia y exfiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, se expresó respecto al pedido de juicio político que impulsó en su contra el abogado Alfredo Pérez Galimberti. “Estoy sorprendido por las falsedades que denuncian, la denuncia es un mamarracho. Son denuncias que no corresponden a mi cargo de ministro, a una designación que no hice y a una denuncia que ya hicieron y fue desestimada. Creo que hay una cuestión personal y se acordó ahora, después de cuatro años, parece”.

El actual ministro se encuentra en el ojo de la tormenta ante el pedido de juicio político y una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, pero desestimó que se trate de cuestiones políticas. “No creo que la cuestión sea política. No creo que el gobernador tenga algo que ver ni que quiera comenzar su mandato «cazando» un juez. Yo estoy tranquilo con mi conciencia”, lanzó Báez la mañana del martes.

“Así como la sociedad confía de los actos de transparencia, quiero que me juzguen por lo que hice, no por otra cosa. Eso es lo grave”, lanzó Báez, quien afirmó: “¿Se acordaron todos ahora? Es raro. Se han acordado y hay un pase de facturas. La casa de las leyes no puede ser utilizada para apretar un juez, es para fortalecer la democracia, no para cazar un juez. Quizás haya molestado lo que yo haya hecho como fiscal o como juez. Si esos son los motivos, busquen otros. Esa denuncia es un mamarracho”.

Ante el hecho de que efectivamente se avance en un juicio político, también deslizó la posibilidad de acceder a la jubilación. “Supongo que tendré derecho a defensa. Yo analizaré jubilarme si no me dejan defenderme. No es la manera que me gusta, siempre me he enfrentado a situaciones complicadas, pero si veo que no tengo herramientas para defenderme y hay cuestiones por la cual buscan mi cabeza, me iré con mi familia, mi hijo más chico tiene 12 años y no es necesario que pase por este desgaste”.

Finalmente, el ministro dejó un mensaje a los Legisladores: “Si hay intencionalidad política, aquel que quiera cobrar la factura que venga y me lo diga. Yo estoy en condiciones de jubilarme. Pero también quiero estar tranquilo en cuando y por qué me voy. La Legislatura sabe cuáles son sus competencias y confío en su idoneidad. Confío en que aquellos que la estudien, se van a dar cuenta que estoy alejado de cualquier imputación”, analizó el Ministro.