Vinculan a la pesquera Conarpesa con maniobras de subfacturación y triangulación

La empresa pesquera Conarpesa estaría vinculada a maniobras de subfacturación y triangulación de exportaciones de langostino a través de empresas de ‘El croata’ Ivo Rojnica, según revela Página 12.

«La exportación de langostino también figuraba en el abanico de negocios de la organización criminal financiera conducida por Ivo Rojnica, alias El Croata. Agropez SA, industria pesquera del grupo Conarpesa, está siendo investigada, a partir de una denuncia de la Aduana, por subfacturación de exportaciones de langostino a China y España”, se puede leer en la nota publicada.

Se sospecha una subfacturación que podría alcanzar entre el 30 y 35 por ciento del valor total exportado.

Entre otros datos afirman que pudo «verificarse que Agropez giraba al exterior pagos por facturas que recibía de dos empresas vinculadas al «croata» Rojnica, ambas registradas como firmas de Hong Kong».

Conocida la información, el presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, respondió a la requisitoria periodística de Parte de Pesca y aseguró que la Aduana «no me ha notificado de nada y si lo hace iré a responder cada una de las cosas porque no tengo nada que esconder. Si la Aduana me cita, también lo diré a los medios, e iré a demostrar que todas las exportaciones están en regla”, manifestó el empresario.