Una investigadora del Conicet ganó el premio “Por las Mujeres en la Ciencia”

En un acto realizado en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), L’Oréal Argentina junto al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) llevaron a cabo la ceremonia de entrega de la 17° Edición del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” enfocado en “Ciencias de la vida”.

La iniciativa del Premio, que tiene como lema “La ciencia cambia el mundo, ellas las reglas. El mundo necesita ciencia, y la ciencia necesita mujeres”, tiene como objetivo distinguir la excelencia científica, a la vez que promueve y estimula la participación de las mujeres en el ámbito científico.

En esta edición, la Categoría Premio fue para la doctora Juliana Cassataro, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIBIO, CONICET-UNSAM) por su proyecto “Evaluación de la respuesta de anticuerpos contra antígenos de SARS-COV-2”, la primera vacuna contra el COVID-19 del país aprobada por la ANMAT mientras que la Categoría Beca fue para la doctora Mónica García, investigadora del CONICET en la Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA, CONICET-UNC) por su labor en “Nanomedicinas biomiméticas para quimio e inmunoterapia del cáncer de mama”. Hasta el momento, desde su inicio el premio ha reconocido a 66 mujeres científicas de diferentes provincias y ciudades del país y desde 2017, el número de reconocimientos en el premio local se ha extendido de 4 a 6.

Las ganadoras de esta edición

Los proyectos que participaron estuvieron enmarcados en las Ciencias de la vida, específicamente en una o varias esferas de alguna de las siguientes áreas/disciplinas: Ciencias Médicas; Ciencias Biológicas; Ciencias Bioquímicas y Biología Molecular; Ciencias Veterinarias; Biotecnología y Fisiología.

Este año, la ganadora de la Categoría Premio fue la doctora Juliana Cassataro, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIBIO, CONICET-UNSAM) y profesora asociada en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Su proyecto “Evaluación de la respuesta de anticuerpos contra antígenos de SARS-COV-2 en una subpoblación de participantes del ensayo de Fase 2/3 DE LA VACUNA ARVAC Cecilia Grierson”, tiene por objetivo desarrollar y producir en Argentina una vacuna recombinante adyuvada para refuerzos y cambio de variante contra la COVID-19 que se conserve entre 2 y 8 °C. Se trata de la primera vacuna contra el COVID-19 del país aprobada por la ANMAT.

En el año 2019, Juliana fue mención en la categoría Premio en el Programa “Por las Mujeres en la Ciencia”, por su proyecto “Desarrollo de nuevos adyuvantes para mejorar la administración oral de vacunas”.

Actualmente, Cassataro dirige el grupo de investigación sobre Inmunología, enfermedades infecciosas y desarrollo de vacunas en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIBIO CONICET-EByN UNSAM) San Martín, Argentina. Sobre su labor, destaca “venimos trabajando en este proyecto desde hace mucho, por lo que además de la satisfacción de haber completado todas las fases de una vacuna 100% argentina, nos queda el orgullo de contar con una capacidad instalada y las redes para encarar nuevos proyectos”.

La ganadora de la Categoría Beca, fue la doctora Mónica García, investigadora del CONICET en la Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA, CONICET-UNC). A través de su trabajo “Nanomedicinas biomiméticas para quimio e inmunoterapia del cáncer de mama”, busca desarrollar alternativas terapéuticas prometedoras a través de nanomedicinas que permitan localizar el efecto terapéutico en el sitio de acción-tumor.

En el año 2020, García fue mención en la categoría Beca en el Programa “Por las Mujeres en la Ciencia”, por su proyecto “Materiales híbridos nanoestructurados y bioresponsivos para optimizar la acción terapéutica de fármacos antitumorales”.

Mónica García es una destacada científica argentina nacida el 25 de mayo de 1987 en San Rafael, Mendoza. Comenzó su camino académico en su ciudad natal y se destacó como Abanderada Nacional en la escuela secundaria, recibiendo la Medalla de Oro al mejor promedio en 2004. Su principal línea de investigación se centra en la nanomedicina del cáncer. “Las mujeres hemos luchado incansablemente para romper barreras y dejar nuestra huella en el universo de las ciencias; en especial, en el campo STEM, en donde enfrentamos mayores dificultades para nuestro desarrollo profesional. A pesar de los desafíos, prejuicios y etiquetas, nuestra contribución ha sido y es innegable. Aun así, todavía existen desigualdades en financiamiento, promoción y acceso a puestos de liderazgo. Esto pone en relieve la resiliencia increíble de las mujeres científicas y la importancia de premios como este que permiten visibilizar y poner en el centro de la escena a las mujeres que se desempeñan en el ámbito científico”, asegura sobre el rol de las mujeres en la ciencia.

Acto oficial

La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta del CONICET, Ana Franchi, y el presidente y director general de L’Oréal Argentina, Jean-Noël Divet. Del acto participó también el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

Estuvieron presentes galardonadas de años anteriores; integrantes del Directorio del CONICET; autoridades del MINCyT; representantes de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; autoridades de L´Oréal Argentina y de distintas ONG´s que promueven el liderazgo de las mujeres como motor para el progreso económico, político y social de las comunidades.

La presidenta del CONICET Ana Franchi felicitó a las premiadas y a todas las que se presentaron, y expresó: “En primer lugar, quiero agradecer a L’Oréal, que por 17ma vez confía y trabaja en conjunto con el CONICET y mantiene la continuidad en este premio que es un empujón a varias mujeres para seguir adelante en una carrera que no es fácil”. Franchi también remarcó la importancia de la alianza público privada, el trabajo de los jurados que evaluaron más de cien proyectos y el carácter federal del premio.

Y concluyó: “este premio dice que la ciencia necesita de las mujeres y las mujeres de la ciencia, y las mujeres necesitamos que esa ciencia sea más inclusiva. Tenemos un poco más de 63% de mujeres en nuestros organismos y muy pocas en los lugares de toma de decisión. También quiero rescatar que las mujeres somos tercas, y para mí la terquedad es una virtud. Somos tercas porque seguimos adelante y porque seguimos creyendo, hoy más que nunca, que la ciencia y la tecnología son el motor del desarrollo para un país inclusivo, y sabemos resistir y valorar”.

“Este año tiene una impronta especial, L´Oréal cumple 60 años de trayectoria en el país, y el Premio celebra sus 25 años a nivel internacional y 17 a nivel local, lo que refleja nuestro incansable labor y compromiso con la equidad de género, especialmente en relación a las oportunidades dentro del mercado laboral y, en particular, en el ámbito científico. Tener hoy 6 nuevas científicas argentinas reconocidas por sus trabajos nos llena de orgullo, y nos incentiva a seguir recuperando nombres de quienes son capaces de cambiar el mundo con sus hallazgos”, afirmó Jean-Noël Divet, Presidente y Director General de L’Oréal Argentina.

En su discurso el ministro Filmus felicitó a L’Oréal “por haber sostenido durante 17 años este premio que destaca el papel de la ciencia y las mujeres. También quiero felicitar a quienes hoy son acreedoras de este premio, que han tenido un jurado realmente muy exigente y que sus proyectos son iniciativas que sirven para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. La ciencia juega, sin lugar a dudas, un rol decisivo respecto del desarrollo del país”.

Filmus finalizó reconociendo “el trabajo que L’Oréal y el CONICET llevan adelante a través de este premio, que tiene una doble reivindicación: la de las mujeres, pero también para que haya mujeres en la ciencia tiene que haber ciencia. No conocemos ningún país del mundo, de los que admiramos no solo por su crecimiento sino también por la distribución de su riqueza, que haya crecido y que se haya desarrollado sin el aporte de la ciencia. Esos países son los que más invierten en ciencia y tecnología. Esperamos que este premio sirva también para reconocer el papel de la ciencia, y que para tener un país como el que soñamos necesitamos más ciencia, más científicos y más científicas”.

La científica distinguida en la categoría Premio, recibió un apoyo económico de $3.000.000 y a la ganadora de la categoría Beca se le otorgó $2.000.000, a fin de que puedan continuar desarrollando sus proyectos.

Menciones especiales

Al mismo tiempo, en la categoría PREMIO fueron reconocidas con menciones la doctora Ana María Laxalt, investigadora del CONICET y miembro del Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB, CONICET-UNMdP) por su proyecto “Fosfolipasa C en estrés: control de enfermedades en tomates mediante edición genética y uso de Arabidopsis como modelo experimental”, y la doctora Gabriela Salvador, investigadora Principal en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB, UNS-CONICET), por su proyecto “Mediadores lipídicos de pro-resolución: relevancia en procesos de injuria neuronal, disparadores de neuroinflamación”.

Por su parte, en la categoría BECA fueron distinguidas la doctora María Julia Lamberti, investigadora del CONICET en el Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud (INBIAS, CONICET-UNRC) por su destacada labor en “Desarrollo de vacuna a células dendríticas estimuladas con lisados tumorales generados por Terapia Fotodinámica para el tratamiento del melanoma”, y la doctora Melisa Olave, investigadora del CONICET en el Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas (IADIZA, CONICET, CCT Mendoza) por su proyecto “Bases científicas necesarias y urgentes para definir estrategias eficientes de conservación de la biodiversidad ante la sexta extinción masiva”.

Durante la ceremonia, la conductora de televisión, locutora de radio y periodista, Diana Zurco, expuso el contexto actual en el ámbito científico a nivel internacional y local, los principales desafíos y los datos de una encuesta de impacto de valor a más de 3.000 galardonadas con el Premio Internacional. Por su parte, las reconocidas periodistas científicas Daniela Blanco, Directora Editorial de Infobae, a cargo de las secciones de Ciencia, Salud y Tendencias, y Nora Bär, periodista científica, editora y columnista, fueron las responsables de entrevistar a las ganadoras y menciones de esta edición, logrando llegar al corazón de sus proyectos.

De esta manera, el Premio Nacional L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, hace ya 17 años colabora con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres en el ámbito científico, y así lograr cada vez más su participación en este rubro. Teniendo en cuenta que el mundo necesita de la ciencia y que la ciencia, a su vez, necesita mujeres. (Fuente: CONICET)