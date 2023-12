Siete restaurantes argentinos ya integran la Guía Michelin

La prestigiosa Guía Michelin llegó por primera vez a la Argentina y el viernes pasado le otorgó a siete restaurantes sus estrellas. En el evento también se dieron menciones especiales por precio-calidad, sommelier, jóven chef y se seleccionaron 57 recomendaciones de restaurantes.

El encuentro tuvo lugar en Arena Studios, en el porteño barrio de La Boca, en una noche templada con una variedad de sabores de tierra y mar, bailarines de tango, vinos y más.

Con dos estrellas Michelin sólo quedó un restaurante, el Aramburu de Buenos Aires, con el chef Gonzalo Aramburu a la cabeza.

Con una estrella, de Buenos Aires, Don Julio con Guido Tassi y Trescha de Tomás Treschanski. Y de Mendoza, el Zonda Cocina de Paisaje con Augusto García, Casa Vigil con Ivan Azar, Brindillas con Mariano Gallego y Azafrán con Sebastián Weigandt.

También se distinguieron siete establecimientos con una Estrella Verde Michelin, por su compromiso con la sustentabilidad: Casa Vigil de Mendoza, Anchoita de Buenos Aires, Crizia de Buenos Aires, Zonda Cocina de Paisaje de Mendoza, El Preferido de Palermo de Buenos Aires, Riccitelli Bistro de Mendoza y Don Julio de Buenos Aires.

Balance

El ministro Lammens hizo una evaluación de lo que significa este momento Michelin: «Es un día muy importante para Mendoza y para Buenos Aires pero para Argentina porque el turismo es una de las principales industrias argentinas que genera muchísimos puestos de trabajo, que es el sector que más empleos registrados tiene. Hoy demostramos que el talento argentino es infinito. Es un reconocimiento a ese talento argentino, a los emprendedores, a los empresarios argentinos que invierten en el país. Esto sin duda va a generar más turismo y que se visibilice más la gastronomía argentina. Estamos convencidos de que Argentina es la capital gastronómica de Sudamérica».

«Esto corona cuatro años de trabajo, una gestión que a nosotros nos enorgullece, que está muy reconocida por distinos sectores políticos inclusive. Pero sobre todo reconocida por la gente, que uno puede ver que el turismo se metió en la discusión pública y eso antes no pasaba y tiene que ver con todo el trabajo que hicimos con todo el equipo y todos los ministros de todas las provincias, incluso de otros signos políticos del nuestro y estos son los resultados», agregó el ministro.

Entre las cocineras presentes en el evento, Narda Lepes expresó: «Está bueno que las estrellas vengan a la Argentina porque realmente mueven mucho el turismo y funcionan en todo el mundo y es un turismo que gasta, así que es muy importante que pase».

Uno de los grandes ganadores de la noche fue Tomás Treschanski quien recibió el premio Michelin joven chef y una estrella para su restaurante Trescha (Villa Crespo, CABA). El chef de 25 años se mostró emocionado: «No me esperaba ninguno de los dos premios. Abrí el restaurante este año cuando todavía no sabía que iba a llegar la Guía Michelin al país. Pasaron muchas cosas buenas en muy poco tiempo y eso es gracias a todo el equipo del restaurante. Ponemos mucho pasión, cariño, empeño y no es fácil en gastronomía son muchas horas, pero con esa pasión se ve el resultado».

Gabriel Olivieri, el director de marketing del Hotel Four Seasons, dijo que «Argentina necesita el turismo y, por eso, entrar en la Guía Michelin es maravilloso. Detrás de todo esto hay trabajo, hay sueldos, hay gente, mozos que trabajan, los que cocinan, los productos que se compran, es todo trabajo y eso me encanta». De hecho, el restaurante del Four Seasons, Elena, fue uno de los 57 recomendados por Michelin este viernes.

«Para nosotros ser parte de la Guía Michelin era un gran desafío y un gran anhelo desde que llegamos al Ministerio», compartió Matías Lammens. «Nos tomamos con mucho compromiso, como una cuestión personal para que esto saliera bien y dejar una marca en nuestro paso por el Estado», agregó el ministro.

Además, el ministro expresó su deseo para que en la próxima gestión del gobierno electo «el turismo mantenga el lugar que ocupó estos años, que es un gran generador de empleo, de divisas y un motor para que Argentina crezca. La gente votó, eligió y hay que darle tiempo para que puedan gobernar. Sí creo que hay unas cuestiones que hay que fijar posición. Me preocupa mucho lo que dijo Milei sobre privatizar YPF y algunas otras privatizaciones que para mí son claves para el desarrollo de Argentina. Quienes queremos que nuestros hijos crezcan en Argentina tenemos que dejar unan posición sentada porque sino el día de mañana la historia nos va a juzgar».

El fundador de los restaurantes Tegui y Marti, el chef Germán Martitegui -celebrity del programa de televisión Masterchef- conversó con Télam y resaltó la relevancia de las estrellas: “Es importante que vengan estas instituciones a Argentina porque ponen a Argentina en el mapa y hace que más gente venga a probar nuestra comida y eso es muy importante”.

El cocinero Pedro Lambertini destacó «la alegría para toda la industria gastronómica que una prestigiosa guía como Michelin finalmente aterrice en Argentina. Es algo que estábamos esperando y ya habrá tiempo para federalizarlo aún más al resto de las regiones del país. La gastronomía es una columna vertebral del turismo y es fundamental. Cuando uno viaja, una de las primeras cosas que cuenta es lo que comió y creo que es muy importante porque mueve mucho dinero y da mucho trabajo».

Víctor García, mejor conocido por su nombre de redes El Gordo Cocina, explicó que recibir una estrella Michelin genera «presión porque no se queda para siempre porque año tras año hay que mantenerla pero es un desafío interesante por mejorar y seguir creciendo».

Ojalá que en la próxima gestión «el turismo mantenga el lugar que ocupó estos años que es un gran generador de empleo, de divisas y un motor para que Argentina crezca» / Foto: Prensa.