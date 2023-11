Se juegan las Semifinales del Súper 4 de Mayores

La Municipalidad de Trelew, por intermedio de la Coordinación de Deportes, acompaña a la Asociación de Handball del Valle del Chubut y la Federación de Balonmano de Chubut, en el desarrollo del Súper 4 de Handball de Mayores.

El certamen tendrá lugar durante este fin de semana en instalaciones del gimnasio Municipal N°1, en una competencia que definirá a los representantes que participarán en las instancias nacionales, el año venidero.

El Súper 4 define a los mejores clubes de Chubut

Tres representativos de la zona valletana, incluyendo las ramas masculina y femenina, buscarán plaza para el handball zonal en el campeonato nacional de Mayores del año próximo, como ser Cumehue y Arena Madryn entre las Damas, y el elenco de Muzio de Trelew entre los Caballeros.

Enfrente, estarán los fuertes representantes de Comodoro Rivadavia, Petroquimica, Municipal KM5 , Próspero Palazzo y Nueva Generación en distintas ramas, siendo en total estos ocho clubes los que protagonizarán este Super 4, que le dará cierre final del Torneo Provincial de Handball para categorías Adultas que desarrolla la Federación Chubutense de Balonmano.

La actividad se iniciará este sábado en horas del mediodía, con la disputa de las semifinales de la Rama Femenina y Masculina, que se llevarán a cabo en forma intercalada hasta alrededor de las 19 en busca de los finalistas que jugarán al día siguiente, desde las 10.

“Es la instancia más importante para la provincia, dado que otorga las plazas para los Nacionales que se realizarán del año venidero. Agradecemos a la Coordinación de Deportes que nos da la posibilidad de realizarlo en el gimnasio Municipal N°1 de nuestra ciudad, un espacio inmejorable para su concreción, además de permitir la posibilidad de contar con mucho público”, apuntó la presidenta de la Asociación de Handball del Valle del Chubut, Silvia Sandoval.

Los árbitros designados para esta instancia serán Luis Martín Rodríguez, Gustavo Rodríguez, Sebastián Ahumada y Ernesto Chospi.

HANDBALL – TORNEO PROVINCIAL SÚPER 4

En Trelew, Gimnasio Municipal N°1

Cronograma

Sábado 25

Semifinales Femeninas

12.00.- Cumehue (Trelew) vs. Petroquímica (C. Rivadavia)

16.00.- Kilómetro 5 (C. Rivadavia) vs. Arena Madryn (P. Madryn)

Semifinales Masculinas

14.00.- Nueva Generación (C. Rivadavia) vs. Próspero Palazzo (C. Rivadavia)

18.00.- Muzio (Trelew) vs. Petroquímica (C. Rivadavia)

Domingo 26

10.00.- Tercer y Cuarto Puesto – Femenino

12.00.- Tercer y Cuarto Puesto – Masculino

14.00.- Final Femenina

16.00.- Final Masculina