Renunció el intendente de Lago Puelo

A 12 días de concluir su gestión al frente de la Municipalidad de Lago Puelo, Augusto Sánchez anunció su renuncia al cargo de Intendente mediante una nota donde detalla estrictas razones de índole personal.

Sánchez, asumió el cargo el 8 de diciembre de 2019, expresó su imposibilidad de continuar desempeñando sus funciones con el nivel de dedicación y esfuerzo que considera necesario.

La carta, dirigida al Concejo Deliberante de Lago Puelo, manifiesta: “Presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha, al cargo de Intendente Municipal de Lago Puelo, cargo con el que me ha honrado la ciudadanía y que ejerzo desde el 8 de diciembre de 2019. Motiva la presente estrictas razones de índole personal que me impiden ejercer tan honorable cargo con la dedicación, esfuerzo y compromiso que el mismo merece y con el que he actuado hasta el momento.”

Según informó, volverá a su trabajo previo al cargo que ocupó hasta la fecha, en la Administración de Parques Nacionales. “Mi reincorporación tenía que ser antes del 10 de diciembre y no me parecía tomarme una licencia en la intendencia, por eso mi renuncia”.

Por otro lado, aclaró que al darse una transición ordenada y prolija con quien asumirá en los próximos días, con la confirmación que los sueldos se pagarán normalmente y haya reservas para que el intendente entrante pueda cumplir con los aguinaldos, dio este martes un paso al costado.