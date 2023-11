Por qué la temporada de langostino no va a empezar antes del 15 de noviembre

El Secretario de Pesca de la Provincia del Chubut, Gabriel Aguilar, se refirió a los diversos conflictos que perjudican la zafra de langostino y aseguró que, en el mejor de los casos, la temporada comenzaría durante la segunda quincena de este mes.

«Está peligrando el inicio de la temporada. Yo soy optimista y creo que en algún momento vamos a encontrar los equilibrios que son necesarios. En este caso puntual, tenemos un planteo por parte de las empresas armadoras de los barcos de la Flota Amarilla y por otro lado, un planteo de los observadores de la Secretaría de Pesca«, relató, en diálogo con AzM Radio.

El funcionario explicó así por qué la temporada de langostino no va a empezar en la primera quincena de noviembre: «Lo que está peligrando es el inicio de la temporada en el tiempo en que estamos acostumbrados a que inicie. Por ejemplo, a esta altura del año en 2022 ya estábamos pescando. En lo que va de noviembre no tenemos acordada una pauta salarial para los observadores. Eso hace que todavía no hayamos podido siquiera armar la prospección, que nos va a llevar por lo menos cinco o siete días hábiles, con lo cuál ya se nos está yendo la primera quincena del mes«.

Durante la entrevista en Pido la Palabra, Aguilar habló de distintos temas, entre los cuales destacó su contacto con su futuro sucesor. «Deseo que a la persona que va a ocupar este cargo le vaya de la mejor manera, porque es de la única forma que nos puede ir bien a todos», expresó.

Escuchá la entrevista acá: