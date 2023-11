Massa se reúne con su equipo económico

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá a las 12 con su gabinete en el Palacio de Hacienda, en su primera actividad tras el balotaje del pasado domingo.

Así lo confirmaron fuentes de Economía a Télam, que aseguraron que “Massa no se tomará licencia ni tiene pensado renunciar hasta que termine la reunión de este lunes del presidente Alberto Fernández con el presidente elector Javier Milei”.

“Evaluará su situación esta semana”, afirmaron las fuentes.

Por su parte, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, rechazó que vaya a renunciar a su cargo o a pedir licencia hasta el 10 de diciembre.

“Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo 2 aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica; no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre”, precisó Rubinstein en X.

De esta manera, el viceministro de Economía salió al cruce de versiones sobre una posible licencia hasta la finalización del mandato.