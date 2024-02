Madryn celebró la Semana de la Diabetes con charlas y una caminata

Con un abanico importante de actividades, Puerto Madryn lleva adelante la Semana de la Diabetes. Las propuestas destinadas a la comunidad que se realizaron esta semana, fueron organizadas por los equipos de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

A lo largo de los últimos días se llevaron adelante charlas a cargo de especialistas en salas de espera de los CAPS Aristarain, Primitiva Azcarate y Fontana; y caminatas y actividad física coordinadas por profesionales del CAPS Carrillo.

A su vez, la semana próxima los equipos de CAPS Calcuta y Centro de Salud Roque González continuarán con actividades de prevención en escuelas y salas de espera.

La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto. La insulina es una hormona que produce el páncreas y ayuda a que la glucosa de los alimentos entre a las células para usarse como energía. Algunas veces, el cuerpo no produce lo suficiente o no produce nada, y la glucosa queda en la sangre y no llega a las células.

Prevención

La diabetes tipo 1 no se puede prevenir. La diabetes tipo 2 a menudo se puede prevenir mediante una dieta saludable, actividad física regular, mantener un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco.

La diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputación de miembros inferiores.

La diabetes se puede tratar y sus complicaciones se pueden evitar o retrasar con exámenes y tratamientos regulares.

Las personas con diabetes deben someterse a pruebas periódicas de detección de complicaciones para ayudar en la detección temprana. Esto incluye pruebas de detección de enfermedades renales, exámenes oculares periódicos y evaluaciones de los pies.

Dejar de fumar reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 entre un 30 y un 40%.

La diabetes se asocia con aproximadamente el doble de riesgo de padecer tuberculosis (TB) y un mayor riesgo de tuberculosis multirresistente.