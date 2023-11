Los clubes de la AFA se expresaron en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas

En el predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza, Claudio Tapia, presidente del ente del futbol nacional, lideró la Asamblea ordinaria, celebrada este jueves.

Tapia, mostró una rotunda posición de confrontación contra Mauricio Macri, impulsor referente de la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol.

Tapia y los dirigentes del futbol argentino, en contra de las SAD

Frente a medio centenar de representantes de los clubes de las distintas categorías, de primera división el único que no asistió fue Talleres, de Córdoba (lo preside Andrés Fassi), el principal dirigente del fútbol argentino Claudio «Chiqui» Tapia, remarcó: «para los que no me conocen, les habla el imperdonable», a modo de chicana contra la calificación que recibió del candidato a vicepresidente de Boca.

«Nosotros somos defensores de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Estoy más convencido que nunca que ese es el fútbol argentino que todos queremos, y por eso este es un tema terminado. Por eso no vamos a pelear contra algo que no existe», destacó.

«Los felicito porque en las páginas de sus clubes ya se han manifestado en contra de las SAD», agregó Tapia a modo de agradecimiento a sus colegas.

Siguiendo con el tema central de las Sociedades Anónimas Deportivas, y dentro de un orden del día que finalmente no incluyó la realización de un plebiscito, el titular de AFA afirmó que «las SAD no tienen existencia jurídica ni espacio dentro del estatuto».

«Por más que algunos ven y quieren mostrar como algo superador lo que nosotros tenemos, si los clubes no estuvieran cumpliendo la función social que cumplen, no seríamos lo que somos», resaltó.

Después, siempre en un tono de respuesta a los dichos públicos de Mauricio Macri, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino recalcó que «gracias al trabajo de los dirigentes, el fútbol argentino es uno de los mejores del mundo. Y con la selección en un lugar privilegiado a nivel mundial».

«Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo, que algo hemos ganado en estos seis años, y quiero recalcar que los ingresos se consiguieron todos a partir de medidas populistas», lanzó Tapia sin nombrar a Macri.

«Los torneos son los más atractivos, los más competitivos. Un final de Copa de Liga muy atractivo, todos pelean algo, y en la Primera Nacional también está todo muy competitivo, igual que en las categorías menores. Y hasta habrá una nueva Liga Amateur Federal para el próximo año», completó.

Y justamente dentro de uno de los puntos que fueron tratados y aprobados en la Asamblea Ordinaria estuvo el resultado del balance que marcó un superávit de 2.776 millones de pesos.

Recordando a Diego Maradona

Por otra parte, en esta jornada de Asamblea hubo un minuto de silencio por la aproximación de un nuevo aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona (el 25 de noviembre se cumplirán tres años), pedido por el propio Claudio Tapia.

Sobre la Selección mayor y el futuro de Lionel Scaloni

Sobre el tema de la violencia sufrida por los hinchas argentinos en Brasil durante el partido de eliminatorias del último martes jugado en el Maracaná de Río de Janeiro, Tapia aseguró que se manifestaron en el Consejo de Conmebol. «Es que no nos gusta que se juegue con el grado de violencia que ocurrió en Brasil. Pasó con Independiente, River, Boca y Defensa y Justicia anteriormente. Hay gente que todavía permanece detenida, lastimada. Siempre se encuentra la misma violencia por parte de la seguridad brasileña y eso hoy mismo lo hemos hablado».

Por último, en el discurso de Claudio Tapia frente a los poco más de medio centenar de dirigentes, no hubo espacio para una referencia sobre la situación planteada por Lionel Scaloni y su posible salida del cargo de entrenador de la Selección Argentina campeona del mundo.