La romántica confesión de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Fue un lindo fin de semana”

En las últimas semanas se viene hablando mucho de un supuesto romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, la participante peruana del Bailando 2023 (América) que en poco tiempo se convirtió en la favorita del conductor. Tanto, que durante el último fin de semana disfrutaron de distintos planes entre amigos y familia. Uno de ellos trascendió a las redes sociales, cuando se publicó una foto en la que el Cabezón está con la modelo, pero también con con su dentista Santiago Braverman y la esposa del médico.

Así las cosas, este lunes Milett se presentó a la pista para bailar la salsa de a tres, en compañía de su bailarín Gabriel Rentería y de Locho Loccisano como figura invitada. Atentos a los rumores de romance, los varones del trío ingresaron al estudio con una careta de Tinelli. “Perdón, no entiendo el chiste de poner una careta mía. En el programa de Fer Dente lo entiendo, pero acá no”, se quejó el conductor. “Yo no estaba de acuerdo, la culpa la tuvieron ellos. No me gusta el bullying, no me gustan las burlas”, dijo la bailarina. “Me sentí bullyineado, la verdad que no me gusta. ¿Usted permitió esta pelotudez, (Federico) Hoppe? Por sí o por no, y no me tosa”, bromeó Tinelli mientras le preguntaba a su histórico productor, quien negó ser parte de la broma.

A la hora de explicar la selfie que algunos tomaron como una oficialización del romance entre Marcelo y Milett, el conductor se dirigió a ella. “Le estaba contando recién a todos los que me preguntaban, cómo había sido el tema del odontólogo. ¿Tú recuerdas que tu me preguntaste cuando yo recogí el teléfono del grupo de WhatsApp de todos los participantes y que yo te escribí: ‘¿Cómo estás?’, Y tu me dijiste si conocía a un dentista. Y yo te recomendé al mío”, dijo Tinelli en una especie de neutro. “Sí, te pedí el contacto de un dentista porque tuve un problema en un diente. Había masticado algo muy duro y se me había roto un diente de la parte de atrás. Gracias a tu dentista, estoy mejor ahora”, confirmó ella.

“Después en un momento me dice que tiene un tema con la piel y me dice: ‘¿Tu tienes algún dermatólogo conocido?’. Y le recomendé al mío… ¿Está mal? ¿Cuál es el problema? ¡No todos los participantes me preguntan eso!”, se defendió Tinelli. “Sí, sí, está súper bien”, dijo la peruana. Desde la mesa de los humoristas, insistieron de manera punzante: “Milett, por sí o por no, ¿dormiste ahí?”. Pero ella no contestó y desvió el tema hacia otro ángulo. “A Marcelo yo siempre le recomiendo donde comer un buen ceviche, donde probar buena comida peruana…”, contó. Y el conductor confirmó: “Me hace muy buenas recomendaciones. De hecho ella está mucho en el restaurante del marido de Pampita. Y me dice: ‘Tu tienes que venir a este lugar, se come muy bien’”. “Es que la chica elige muy bien”, intervino Carolina Ardohain desde el jurado, guiñando un ojo.

La foto de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, junto al dentista del conductor y la mujer del médico (Instagram) La foto de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, junto al dentista del conductor y la mujer del médico (Instagram)

“Me encanta la comida de ahí, es más le traje al jurado comida y bebida para degustar”, dijo Milett, quien luego le preguntó a Ángel de Brito si había probado el pisco sour. Cuando el jurado le dijo que sí, ella le insistió que vaya por más: “Cuando algo es bueno, se tiene que repetir”. “¿Vos estás repitiendo, Milett?”, jugó el conductor de LAM (América) con el doble sentido. “Lo que es bueno, se repite”, dijo ella, misteriosa y con una sonrisa. “Estamos hablando de comida, chicos. Si todo lo están llevando a otro lugar, es como una tos permanente que a uno lo molesta y lo incomoda…”, dijo Tinelli bromeando nuevamente con los dichos de Javier Milei tras el debate presidencial que mantuvo con Sergio Massa el último domingo.

“Estamos diciendo que algo pasó este finde, porque Milett vino re relajada, divertida, sonrisa…”, conjeturó Pampita. “Comimos un rico asado este fin de semana”, respondió Tinelli. “¿Solo el asado?”, insistió la jurado. En ese punto, desde un rincón del estudio intervino Pepe Ochoa, productor de LAM, quien aportó un dato que comprometió más aun al conductor y a la peruana.

“El domingo estuve charlando con Ángel charlando y le digo: ‘Qué casualidad que Marcelo sube una foto en un restaurant, mostrando a su hijo con 10 chicos…’. Y podés creer, que por esas cosas de la vida, mi madre, estaba en ese mismo restaurant. Y los vio entrar, a vos, a Milett y a los chicos”, contó para sorpresa de Marcelo. “Tuve que cortarle la milanesa a trece chicos…”, dijo el conductor. “Mi pregunta es dónde durmió Milett. Porque si ella el sábado al mediodía hizo una foto con los Braverman en tu casa, ¿ella después volvió a su casa y volvió a ir con vos el domingo al mediodía?”, planteó Ochoa con cizaña. “Sí, tenía que volver y regresé. Estaba lindo el día soleado”, dijo ella.

“Esta es la verdad, qué fue lo que pasó”, introdujo Tinelli como para cerrar el tema. “En un momento me encontré con trece chicos y les digo: ‘¿Qué van a comer? Que sea simple la comida, no pidan la carta. Es milanesa o sushi’. ¿Para qué? Once eligieron milanesa, dos eligieron sushi. Justo tenía el teléfono de ella, porque es la participante que me había preguntando por el odontólogo y el dermatólogo. Y le dije: ‘¿Me podés venir a ayudar porque acá pidieron raro?’. Y vino enseguida. Entonces, ella cortó de un lado las milanesas de los chicos y yo del otro lado. Gracias, eso te lo quería agradecer”, le dijo el conductor. “Bueno, fue algo que nunca había hecho y la verdad que está bien. Fue un lindo fin de semana”, cerró Milett con una sonrisa y antes de ponerse, por fin, a bailar en la pista.