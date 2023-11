La canasta básica de alimentos aumentó en Madryn un 10,7%

El Centro de Estudio José María Rey del Partido Socialista informó que, luego del relevamiento de precios realizado en las cuatro grandes cadenas de hipermercados en Puerto Madryn, a los 50 productos de la canasta de alimentos básica, surge que la variación de precios de los mismos respecto al mes de octubre de 2023 fue del 10,7 %.

“Los artículos que registraron el mayor porcentaje de aumentos fueron: Tomate redondo x kg (60%), Fideos secos (52%), Huevos color x doc. (40%), Salchichas x 6 unid. (31%), huevos blancos x doc. (20%), naranja x kg (26%), Pollo x kg (28%), Queso cremoso x kg (20%), Azúcar x kg (17%), papel higiénico 4 x 30 mts. (16%)”.

Además, destacaron que “ya no aparecen los carteles de precios justos, salvo en algún caso esporádico”.

De documento elaborado se observa que, si bien los productos alimenticios de primera necesidad existen, no así la variedad de marcas. Esta situación que se viene dando desde hace tiempo atrás ahora se profundizó lo cual dificulta la obtención de datos para el relevamiento.

Los productos relevados corresponden a productos cárneos, vegetales y frutas, no perecederos y artículos de limpieza, tomándose siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio.El índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento, combustibles, etc.

Con el porcentaje de aumento de precios relevado en el mes de octubre 2023 y de mantenerse estos guarismos, se llega a la conclusión que durante todo el año 2023 el porcentaje de aumento de los 50 productos de la canasta para cubrir las necesidades básicas en Puerto Madryn será del 153,1 %.