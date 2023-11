Gran perfomance de la Escuela Madrynense en la Copa Argentina Sub16

El equipo masculino de la Escuela Madrynense de Vóley participó de una nueva edición de la Copa Argentina de Vóley Sub 16 organizada por FEVA.

El certamen, tuvo lugar en Chapadmalal y logrando sumar roce nacional muy importante para continuar creciendo como equipo.

«La Madrynense» recién llegada de una muy buena Copa Argentina

Cabe destacar que la EMV ganó su lugar en la Copa Argentina tras haber sido el vencedor de la competencia provincial de la categoría por lo que representó al vóley chubutense en esta competencia que en forma escalonada en cuanto a su disputa, incluye Sub 18, Sub 16, Sub 14 y Sub 12 de todo el país.

La tabla final de posiciones indicará que la Escuela Madrynense de vóley finalizó en el 22° puesto de la clasificación. Lo importante es que los chicos, dirigidos por Nicolás Lamas han jugado 8 partidos a lo largo de la semana de competencia ganando 2 de ellos.

“Para nosotros es muy importante poder participar con los chicos en este tipo de competencias donde se evidencian muchas cosas, el trabajo en cada entrenamiento, cómo se conocen dentro de la cancha, la actitud con la que juegan y cómo disfrutan del deporte”, destacó Nicolás Lamas quien además agradeció a todas y cada una de las empresas e instituciones que hicieron posible que el equipo pudiese llegar a Mar del Plata y disputar una de las competencias más importantes de la categoría en nuestro país.

Este tipo de competencia da un salto importante para el juego de los chicos que, en la ciudad y región deben competir en ligas mayores porque aún no existen ligas para las categorías juveniles. Compiten en distintas competencias regionales patagónicas y de la categoría marcando una interesante diferencia pero, el vuelo nacional da volumen, experiencia y camaradería en competencias mucho más grandes, con chicos de distintos puntos del país, muchos de instituciones referentes en la disciplina.

El plantel está integrado por Thiago Rodríguez, Jeremías Contreras, Sebastián De La Rosa, Tiago Núñez, Arian Benjamín Carranza, Misael González, Benjamín Díaz Tabilo, Camilo Arnoldi, Rodrigo Robelo, Pablo Riera, Benjamín Cristobal Manso, Renzo Tomás Álvarez Borrotzu y Nicolás Lamas es su Director Técnico.

VOLEY – COPA ARGENTINA

En Chapadmalal

En categoria Sub16 masculina

Resultados de la EMV

Partidos de Zona

Vs. 11 Unidos

0-3 (25-11/25-23/25-9)

Vs. Visasoro Corrientes

3-2 (16-25/26-24/21-25/25-21/16-14)

Vs. Náutico S. A.

0-3 (17-25/ 20-25/ 17-25)

Vs. Estudiantes LP

2-3 (18-25/ 25-20/ 25-22/ 18-25/6-15)

Vs. Tunuyan Mza

0-3 (18-25/ 23-25/ 17-25)

Cuartos del 17° al 24°

Vs. Tunuyan Mza

1-3 (24-26/26-24/21-25/24-26)

Semifinal del 21° al 24°

Vs. Normal 3

3-0 (25-9/ 25-20/ 25-12)

Partido 21° – 22°

Vs. Aseba

0-3 (10-25/ 23-25/ 19-25)