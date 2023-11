Los candidatos a vicepresidente de las dos fuerzas políticas que se enfrentarán en el balotaje protagonizaron un tenso debate en el estudio de A Dos Voces que se emite por TN.

Las chicanas estuvieron a la orden del día, Villarruel levantaba el tono para enfatizar la pertenencia de Rossi al actual gobierno, y el candidato de Unión por la Patria, hacia hincapié en que la ofuscación de la libertaria como una señal de nerviosismo.

Así las cosas, Economía, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y Medio Ambiente, fueron algunos de los temas que mayor tensión provocaron durante el debate.

La candidata libertaria comenzó el debate en TN con una dura acusación: «Todo lo que vas a escuchar de Rossi es mentira. Cada una de las cosas que proponen simplemente las podrían haber realizado en los últimos cuatro años pero decidieron no hacerlo».

Al hablar de sus propuestas económicas, afirmó que junto a Milei van «a frenar la inflación de un hondazo» y «a detener la emisión monetaria».

En su primera alocución, Rossi aseguró que con Massa se comprometerán «a mantener y ampliar los puestos de trabajo y a aumentar el poder adquisitivo del salario». «Llevamos 37 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado privado registrado. Dos actividades son las que han traccionado: la construcción y la hotelería y gastronomía. Impulsadas por dos políticas publicas, construcción de vivienda y obra pública, y PreViaje» que, según dijo, «desaparecen si Milei gana las elecciones».

Además, remarcó que el ministro de Economía ya «ha tomado decisiones trascendentes para recuperar el poder adquisitivo del salario» y señaló que «este mes más de un millón de argentinos han cobrado su sueldo sin la deducción del impuesto a las ganancias».

Y le respondió a Villarruel respecto a la inflación: «La inflación no se baja de un hondazo, Villarruel. La realidad es que el crónico faltan de de reservas y divisas es la causa principal de los procesos inflacionarios. Hay tres maneras. Dos propone Milei que son endeudamiento y venta de empresas públicas. La que proponemos con Massa es una verdadera revolución exportadora, potenciando las actividades».

Además, le achacó a Villarruel que «los únicos que mienten son vos y tu candidato, que dijo que Bullrich era una montonera asesina, pone bombas, y a los dos días la abrazó y le dijo que coincidía con sus propuestas».

La respuesta de Villarruel no tardó en llegar. «Rossi cuenta un país en el que vive en una galaxia desconocida. En el Presupuesto 2024 van grabar con más IVA los alimentos, por ejemplo, el pan o la carne. Y van a aumentar los bienes personales a aquellos que tienen propiedades rurales. Este es un mundo de fantasía el que cuenta Rossi, que no solamente no van a poder aplicar. Definitivamente qué país nos estas ofreciendo más que una simple mentira».

Seguridad y Defensa

Al hablar de seguridad, el jefe de gabinete recordó su paso por el ministerio de Defensa: «He sido ministro de Defensa en dos oportunidades. Impulse y presente la ley del FONDEF para la defensa y reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo me preocupé por el salario militar. Cuando llegue a Defensa, un gran porcentaje del salario del personal estaba en negro. Venia de la época de Cavallo, que ahora asesora a Milei. Pasamos inmediatamente esos suplementos no remunerativos al salario y genero una mejora en las pensiones y en los haberes de toda la familia militar. Ahora estamos en un plan de jerarquización de los salarios para equipararnos con las fuerzas de seguridad. Es en cinco etapas. Llevamos abonados tres tramos. Los otros dos serán para el próximo año».

Villarruel optó por cuestionar la inseguridad que viven los argentinos. «Desde hace 20 años el ámbito de seguridad tiene una devastación como nunca hemos conocido. La inseguridad dejó de ser una sensación para ser una realidad (…). Estamos completamente indefensos. Por es quiero preguntarte donde queres a los delincuentes: ¿presos o libres? Yo los quiero adentro y este señor los quiere libres. Nuestra propuesta es de sentido común: el que las hace las paga. Y lo segundo que vamos a hacer es un cambio de paradigma: ellos están del lado de los delincuentes y nosotros de la policía. Por eso les vamos a dar mejor equipamiento».

El jefe de gabinete y compañero de fórmula de Sergio Massa apuntó contra otro aspecto sensible para Villarruel como es la defenas de las Malvinas. «Malvinas es una cuestión importante» que requiere «posiciones claras» y criticó la postura de referentes de La Libertad Avanza, que pretenden «dialogar con los isleños» y «admiran a (Margaret) Tatcher».

«En Malvinas hay usurpación del territorio nacional por parte de una potencia extranjera que es Gran Bretaña, que ha instalado una base con misma cantidad de soldados británicos que de isleños», indicó Rossi.

La candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza afirmó que si su espacio político llega al gobierno, va a «crear las condiciones de confiabilidad» para dolarizar la economía del país.

«Vamos a crear las condiciones de confiabilidad para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en el país, puedan comprar, invertir y hacer su proyecto de vida», aseguró Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei.