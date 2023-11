Este jueves se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sede Puerto Madryn, la sesión del Consejo Superior donde se aprobó una declaración conjunta en defensa de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.

Previo a dicha actividad las máximas autoridades de la institución brindaron una conferencia de prensa donde destacaron que fue una jornada impulsada para “defender uno de los derechos más invaluables que tenemos en la Argentina, y reconocido a nivel mundial: el derechos pleno a la educación en todos sus niveles”.

La rectora de la UNSJB, Magister Lidia Blanco, informó “realizamos una sesión extraordinaria que se realiza por temas especiales y está situación nos convoca a todos. Por eso estamos todos los delegados y decanos juntos”.

Luego, lamentó que el tema que convoque a todas las partes de la institución sea “un tema que creímos que no era necesario estar defendiendo, como lo estamos haciendo, todas las universidades públicas de la Argentina. Estamos todos preocupados por el futuro y no podemos permitir que este derecho desaparezca y deje sin oportunidades de formación, de educación a la población del país”.

“Al tener 62 universidades públicas en toda la Argentina, es importante que nos expresemos. Hace poco más de 100 años se llevó adelante la reforma educativa en el país. Son muchas las incertidumbres y muchas situaciones que corren riesgo, una de ellas es la democracia”, alertó.

Por otro lado, advirtió que “nos podemos quedar sin educación pública. Por lo tanto quienes no tienen la posibilidad de pagar un arancel, tendrán que quedarse en la casa y buscar otra forma de educarse, con todo lo que significa esto”. Seguidamente, informó que “algunas universidades realizaron estudios para calcular el costo que tendría si fuera bajo el sistema de vouchers y se hablan de entre 230 y 270 mil pesos mensuales, sin pensar en los otros gastos como matrículas, certificados, título, derecho de examen. Serían unos 3 millones de pesos anuales”.

Pintadas y odio

Por otro lado, Blanco se refirió a las pintadas que aparecieron en la Universidad de Cuyo: “Hay que replantearse estas situaciones que están sucediendo y apoyar a la Universidad que ha aparecido con pintadas en contra de las manifestaciones que han realizado. La Matanza también apareció vandalizada con mensajes nazis e inclusive reivindicando a otras figuras. No queremos volver a épocas pasadas”, dijo Blanco.

Estudios sociológicos

En tanto, al ser consultada sobre el porqué de los pensamientos de derecha que buscar coartar la educación pública y gratuita, la Magister señaló que “tendríamos que hacer un estudio sociológico, pensar quién es y la formación de la persona, que es lo que lo motiva. Algunos de los que quieren terminar con la educación pública son egresados de la misma, no todos son graduados de privadas. Amerita espacios profundos para entender esto que está pasando”.

Por otro lado, el Licenciado René Silvera, vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, señaló que “hoy el país necesita una coordinación y una coherencia ciudadana para establecer mensajes claros. Hace varios meses venimos trabajando con los alumnos de acuerdo a las propuestas y posicionamientos. La función de la universidad es generar conocimiento, como fuente de poder”.

Por último, resaltó que “quieren que no haya estado presente en la salud, en la educación en los servicios públicos. Hoy se dirime la soberanía de un país, la posibilidad de direccionar nuestros propios destinos sin que los de afuera nos vengan a condicionar. La universidad representa el universo, la heterogeneidad, no podemos cercenar la participación de nadie, pero esta debe hacerse por los canales que corresponda y no con pintadas a la medianoche”.