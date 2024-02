Cuando la ciencia dialoga con el sistema productivo

En instalaciones del Hotel Rayentray de Puerto Madryn, se realizó “ConvergenTec: Comunidad de Innovación”, organizado por la Oficina de Vinculación Tecnológica (OVT) del Conicet – Cenpat en el que se busca fomentar la unión de ideas, conocimientos y soluciones en el ámbito de la innovación tecnológica acercando al sector científico, productivo y empresario de la región.

La inauguración del evento estuvo a cargo de la directora del Cenpat, Mirtha Lewis; la directora de Gestión de Tecnologías del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dulce Zábalo Mamonde; el secretario de Ciencia y Cultura de Chubut, Mauro Carrasco, y la viceintendenta de Puerto Madryn Noelia Corvalán Carro.

Del evento participaron empresas no sólo de Puerto Madryn sino también de Comodoro Rivadavia y de otras localidades cercanas, tales como EriSea, Red Uno, Moreni Hnos, Grupo Serra, Bolsa Red, Grupo Serra e instituciones como el Nodo de Innovación INTA, la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Objetivos

“Este es un evento de innovación abierta. En general, para las empresas que están entregando bienes, servicios y valor a la sociedad a través de lo que comercializan, en general, el I + D, la generación de conocimiento les queda por fuera, en muchos casos, por una cuestión de escala y en otros casos, porque lo que pueden centralizar no es suficiente para estar en la vanguardia. Entonces, este tipo de eventos lo que busca es validar esas intenciones de innovación de las empresas, de las organizaciones productivas, con las capacidades que tiene el sistema científico-tecnológico y las demás organizaciones del ámbito de la innovación”, explicó Juan Pablo Luna, integrante de la OVT del Cenpat.

Por su parte, Dulce Zábalo Mamonde, señaló que “para la Gerencia de Vinculación Tecnológica del CONICET es muy importante poder fortalecer y generar este tipo de espacios que buscan el encuentro virtuoso entre el sector público y el sector privado, que de alguna manera son los espacios donde se inician proyectos a largo plazo. También es importante hacer este tipo de encuentros en este momento donde estamos a pasos de una definición de la próxima gestión presidencial, donde también se está poniendo en cuestión el rol del CONICET y de su articulación con el sector privado y por eso nos parece fundamental poder generar este tipo de encuentros y fortalecer estos espacios”.

Actividades

Luego de las palabras de apertura se realizó lo que se llama “Pitch reverso”, donde las empresas realizaron presentaciones exponiendo sus desafíos de innovación y las tecnologías y conocimientos científicos que necesitarían para enfrentarlo finalizando con una ronda de preguntas y respuestas sobre esos desafíos.

Luego del almuerzo fue el turno de las rondas de reuniones, donde los grupos de investigación se encontraron con las empresas, en un formato de citas rápidas, para presentar sus propuestas de solución a los desafíos planteados. Finalmente se dejó un espacio para la interacción libre entre los referentes de las empresas y los equipos de investigación para fomentar el trabajo en red y la generación de sinergias para futuras colaboraciones.

“El Cenpat reúne cerca de 340 investigadores en toda la región y este no es un dato menor porque, si bien no todos los investigadores e investigadoras tienen esta vocación de transferencia tecnológica, hoy estamos haciendo un semillero inculcando que no solo la investigación se trata de responder a su propia curiosidad. Es decir, no solo es todo responder la pregunta a la inquietud propia o seguir la hipótesis propia de lo que quieren investigar, también hay un compromiso con la sociedad y es trabajar detrás de preguntas, detrás de demandas, detrás de problemáticas sociales”, finalizó Mirtha Lewis. (Fuente: CONICET)

