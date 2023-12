Comenzó en Neuquén el encuentro nacional de Defensa Pública

Por primera vez, en la provincia se desarrolla un evento nacional que reúne a defensores y defensoras públicas, juristas y catedráticos de todo el país y la región para intercambiar miradas sobre la defensa de los derechos de las personas. Dela actividad inaugural, participó el gobernador Omar Gutiérrez, que estuvo acompañado por el vicegobernador Marcos Koppmann y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

“Nosotros aquí tenemos funcionando la reforma procesal penal por oralidad y tenemos en marcha el debate en el cual los defensores han tenido un rol activo a seguir, teniendo en cuenta la reforma procesal, civil, comercial, laboral y de familia”, expresó el mandatario.

En este sentido, comentó que “a veces me parece que a la defensa pública no se la considera o valora en la magnitud de la participación activa en la construcción de justicia, es algo que tenemos que incorporar”. Y agregó: “porque tengan un rol un poco más silencioso, no significa que ese rol sea totalmente determinante y activo. Y creo que esto hay que valorarlo, compartirlo, comunicarlo y estamos ávidos de saber cuáles son las conclusiones del diálogo que ustedes llevan adelante todos estos días”.

“Me parece bárbaro que estén trabajando con el PNUD, nosotros estamos trabajando y también a través de Vanina (Merlo) ponemos a consideración todo un trabajo que hemos llevado adelante como primera provincia con ONU en focalizar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y las políticas públicas, blandas y sociales con amplia participación ciudadana y fortalecimiento institucional en toda la provincia”, remarcó Gutiérrez.

Por su parte, el intendente Gaido dijo que “es un orgullo tenerlos en el Museo Nacional de Bellas Artes, en este lugar que habla mucho de los neuquinos”.

En tanto, la Defensora General de Neuquén, Vanina Merlo, consideró que “este un espacio que nos permite compartir experiencias, poder estar en contacto con profesionales y juristas de máxima jerarquía a nivel nacional e internacional” y aseguró que serán “dos días intensos de trabajo”.

Por último, la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, precisó que “el motivo de este encuentro es encontrarnos a 40 años de la recuperación de la democracia, en la cual estamos convencidos, defensoras y defensores, hemos tenido un gran protagonismo para robustecer la democracia, fortalecerla y consolidarla. Todos y todas creemos que nuestro rol es central, por eso nos juntemos acá”.

Además, sostuvo que “este tiene que ser un lugar de encuentro, de apoyo, donde nos realimentemos; tomamos el ofrecimiento del PNUD para seguir colaborando, no sólo jurídicamente, sino que también nos realimentemos humanamente, viendo colegas que sufren, trabajan y crecen en todas partes del país. Con esa realimentación nos vamos a hacer cada día más fuertes como garantes del acceso a la justicia para todos aquellos que no tienen voz y como operadores de derechos humanos”.

Los temas que se abordarán son: adolescentes en conflicto con la ley penal; el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos y su relación con el ejercicio de sus derechos; intervenciones interdisciplinarias en casos de salud mental; ley de salud mental y medidas de seguridad; defensa penal Mapuche en el contexto carcelario; el sistema interamericano de derechos humanos y la protección de las personas privadas de libertad; perspectiva de género en los litigios de defensa pública y justicia restaurativa, entre otros.

Este encuentro es el primero organizado desde y para la defensa pública de todo el país. Neuquén se ha convertido en un foco de atención nacional en cuanto a convenciones y encuentros, la defensa pública, los derechos humanos, la protección de derechos de las personas y fundamentalmente de aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

También participaron la coordinadora del Programa PNUD Argentina, María Eugenia Di Paola; el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria; el presidente subrogante del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Germán Busamia; el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo; y la secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez, entre otros.