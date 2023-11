Biss fue víctima de amenazas: «Es una cuestión más política que personal»

El intendente de Rawson, Damián Biss, fue amenazado públicamente a través de un audio de WhatsApp que, si bien no fue enviado a su celular, se viralizó rápidamente. «Quiero creer que es una cuestión más política que personal«, expresó el mandatario.

«Estamos bien, sin ningún tipo de temor ni mucho menos, pero con la misma sorpresa y preocupación que tuvo buena parte de la comunidad. El sábado a la noche empezó a circular ese audio que, aclaro, no me fue enviado a mí directamente, ni a ningún teléfono de la Municipalidad», contó en diálogo con AzM Radio.

«La voz es muy reconocida, porque es una persona de acá, de Rawson, conocida de toda la vida, pero además expresa hasta su número de DNI en el mensaje. En el momento, cuando lo escuché, minimicé el tema. Me lo mandó un amigo, muy preocupado, y le dije ‘Mirá, lo conozco, habrá que ver en qué contexto sucedió, pero no te preocupes, no tuve ningun tipo de cuestión personal con esa persona’. Me dio la sensación de que es más político que otra cosa«, expresó Biss.

El intendente tiene su propia hipótesis del por qué de la difusión del audio: «Yo creo que ese audio ha sido para agradar a alguien, quedar bien o demostrar fidelidad. No lo sé, quiero suponer que ha sido en ese contexto. Pero este tipo de situaciones, ni en chiste. Tengo dos hijas adolescentes. Si les llega ese audio a ellas, se mueren».

El autor de las amenazas estaría vinculado al ex candidato a intendente Maximiliano Valle. «Esta persona estaba en el grupo de gente que agredió al empleado municipal en la última elección de la cooperativa, por ejemplo. A él sí lo agredieron físicamente. De hecho hay una denuncia penal por ese tema», dijo Biss.

Escuchá la palabra del intendente: